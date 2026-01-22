السفير المصري بالكويت يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية موضوعات متعلقة بدارسيهم في مصر

بحث سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد أبو الوفا، مع رئيس الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، عددا من الموضوعات المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية من الدارسين في مصر أو ممن لهم ارتباط بها.

وقال السفير أبوالوفا إنه اطلع خلال اللقاء على التجربة الكويتية في إنشاء جهاز يُعنى بهذه الفئة، مشيدا بالنهج المؤسسي المتبع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للسفير المصري ومساعد وزير الخارجية الكويتي للشئون القنصلية، السفير عزيز الديحاني، وعدد من ممثلي القنصلية المصرية إلى جانب مستشار من وزارة الخارجية الكويتية وعدد من قيادات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين.