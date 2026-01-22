ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف أنه تم إحراز تقدم كبير في تسوية النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن هناك احتمالات إنهاء الصراع الأوكراني قائلا "أعتقد أننا سنتمكن من تحقيق ذلك.

وأضاف المبعوث الأمريكي ويتكوف في تصريحات له: الاتفاق بشأن أوكرانيا في مراحله النهائية.



كما تحدث المبعوث الأمريكي ويتكوف عن إمكانية إنشاء منطقة معفاة من الرسوم الجمركية في أوكرانيا.



وأشار ويتكوف إلى أن حل النزاع الأوكراني ينحصر الآن في قضية واحدة لكنها أيضا قابلة للحل.

وفي تصريحات سابقة له ، أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، أن روسيا لا تزال ملتزمة بشكل كامل بتحقيق السلام في أوكرانيا، مشيرًا إلى وجود تقدم في الاتصالات الجارية بين الجانبين الروسي والأمريكي.

وقال ويتكوف : روسيا مستعدة استعدادًا جادًا للمضي قدمًا نحو تسوية سلمية "، مؤكدًا أن موسكو ما زالت ملتزمة التزامًا تامًا بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار ويتكوف إلى أن روسيا تقدر عاليًا الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، والدور الذي تلعبه في دعم مسار السلام والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي.