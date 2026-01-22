قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف: أشكر الرئيس السيسي على جهوده لإحلال السلام في غزة
هاني أبوريدة: نجهز لمونديال 2026 وبشكر حسام حسن في كأس أمم إفريقيا
اليوم.. النطق بالحكم على توربيني البحيرة لاتهامه بخطف وهتك عرض صغار
بدء مؤتمر وزير الرياضة واتحاد الكرة وحسام حسن بعزف السلام الوطني
مصرع رئيس تفتيش محكمة بالمعاش في حادث سير على الطريق الزراعي بالبحيرة
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: أشكر الرئيس المصري على جهوده بشأن غزة
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح من الاتجاهين الأسبوع المقبل
العثور على جثة مسن في حالة تحلل بعد 3 أيام من وفاته داخل منزله بالبحيرة
الرئيس الأمريكي: مجلس السلام يضم القادة الأفضل في العالم
مدبولي: نعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية ذات المردود الصناعي والاقتصادي
ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة
كيف نجحت هيئة قضايا الدولة في تحقيق قفزة غير مسبوقة لتحصيل حقوق الدولة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ميسرة بكور: السياسات الأوروبية الحالية تخضع للضغوط الأمريكية.. وترامب أبرز المحرك

ترامب
ترامب
هاجر ابراهيم

قال ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي، إن السياسات الأوروبية الراهنة تمثل نوعًا من الانبطاح أمام الولايات المتحدة وقيادة الرئيس دونالد ترامب، مضيفا أن ما يحدث الآن في أوروبا ليس انتفاضة على النظام الدولي، بل سياسة استرضاء للرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه نقطة الضعف الأساسية في سياسات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بكور، خلال مداخلة في برنامج "اتجاهات الصحافة العالمية"، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، ويقدمه الإعلامي أحمد أبوزيد، أن ترامب فرض على أوروبا رفع ميزانيات الدفاع في حلف الناتو إلى 5.5%، رغم مطالبه السابقة التي كانت تتراوح بين 2 و3.5% فقط، كما أرغم الدول الأوروبية على شراء الطاقة والأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى أيضًا إلى وقف تصنيع الطائرات التركية وإعادة منظومة الدفاع الروسية "إس-400" إلى أمريكا، في محاولة للهيمنة على القرار الأوروبي.

وأكد أن أوروبا اعتمدت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الولايات المتحدة بشكل مطلق، حيث تلقت مساعدات مالية كبيرة ساعدتها على تنمية رفاهية شعوبها، بينما لم تقوِ جيوشها بشكل مستقل، ما جعلها تعتمد على القوات الأمريكية لحل أي نزاع داخلي أو إقليمي، كما حدث في يوغوسلافيا والبوسنة والهرسك.

وأوضح أن وجود ترامب خلق توترًا تاريخيًا في أوروبا، لكنه أشار إلى أن أوروبا لم تتصرف بطريقة مستقلة حتى في السنوات الماضية، بما في ذلك مشاركتها في النزاعات مثل العراق وأفغانستان، دون اتخاذ موقف تجاه المجازر التي تحدث.
 

دونالد ترامب الولايات المتحدة أوروبا الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

خلال زيارتهم للمحافظة.. نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي الفوج الثاني من رحلات " أعرف بلدك "

جانب من اللقاء

محافظ أسوان يلتقى وفد مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يصرف مساعدات لـ 60 حالة إنسانية بقيمة نصف مليون جنيه

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد