حسين الشحات يستعد لمباراة يانج افريكانز بدوري أبطال أفريقيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لخوض مباراة يانج أفريكانز، المقرر أن تجمع الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وشارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي موعد مباراة الغد أمام يانج افريكانز، وكتب عبر حسابه الرسمي على انستجرام: “يارب”.
ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة مساء غدا الجمعة ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 في المغرب أمام الجيش الملكي.