حسين الشحات يستعد لمباراة يانج افريكانز بدوري أبطال أفريقيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لخوض مباراة يانج أفريكانز، المقرر أن تجمع الفريقين، مساء الجمعة، ضمن ‏منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وشارك حسين الشحات لاعب النادي الأهلي موعد مباراة الغد أمام يانج افريكانز، وكتب عبر حسابه الرسمي على انستجرام: “يارب”.

حسين الشخات عبى انستجرام

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة مساء غدا الجمعة ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏