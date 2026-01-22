التنسيقية تعقد ندوة "القصة ما قبل الأخيرة.. ترابط الأسرة العربية".. الجمعة

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة ثقافية وفكرية بعنوان «القصة ما قبل الأخيرة.. ترابط الأسرة العربية»، يوم الجمعة الموافق ٢٣ يناير الجاري في تمام الساعة ٣.٣٠ عصرًا، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٧.

وتناقش الندوة قضايا ترابط الأسرة العربية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات، وتأثير هذه المتغيرات على القيم الأسرية والسلوك الإنساني، وأهمية فهم طبيعة العلاقات داخل الأسرة بوصفها أساسًا لبناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات المعاصرة، إلى جانب استعراض سبل استعادة التوازن النفسي والاجتماعي وتعزيز قيم الانتماء والحوار داخل الأسرة العربية.

تدير الندوة ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها الدكتور خالد غطاس، عالم الأحياء والكاتب والمحاضر اللبناني، والخبير في السلوك الإنساني، الذي يقدم طرحًا فكريًا يجمع بين العلم والثقافة والتجربة الإنسانية، مسلطًا الضوء على جذور العلاقات الأسرية وكيفية فهم الإنسان لذاته وللآخرين في زمن التغيرات المتسارعة.