ميرهان حسين ضيفة شرف في مسلسل درش بطولة مصطفى شعبان

تشارك الفنانة ميرهان حسين كضيفة شرف في مسلسل درش بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر طرحه في الموسم الرمضاني المقبل 2026.

ومسلسل درش يشهد التعاون الرابع بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ بعدما تعاونا سويًا في ثلاث مسلسلات هي مسلسل بابا المجال، والمعلم، وحكيم باشا.

كما يضم مسلسل درش نخبة من الفنانين منهم سارة نور، عايدة رياض، رياض الخولي، طارق النهري ومن إخراج أحمد خالد أمين ومن تأليف محمود حجاج.

من جانب آخر، تعيش ميرهان حسين انتعاشة فنية حيث تنتظر عرض فيلم “الحارس” بطولة الفنان هاني سلامة، وكل من مرام علي، محمود عمرو ياسين، أحمد الرافعي ومحمد مهران، بجانب مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة حول التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي.

كما تنتظر ميرهان حسين عرض مسلسلها الجديد "الذنب"، وتجسد خلاله شخصية محامية، بينما يقدم الفنان هاني سلامة دور طبيب نفسي، من إخراج رضا عبد الرازق، وتأليف شاهيناز الفقي، ويشارك في بطولته درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري.



أما على جانب الغناء، فقد طرحت ميرهان حسين مؤخرًا أحدث أغنياتها بعنوان "شهر ديسمبر"، وهي الأغنية الأولى من ألبومها الجديد "شط قلبي" من كلمات سمير طارق، ألحان جابر جمال، توزيع محمد هارون.