بخطوات سهلة وطعم شهي.. طريقة عمل السمبوسة بالبطاطس

تُعد السمبوسة بالبطاطس من أشهر المقبلات التي تُقدَّم على الموائد العربية، خاصة في شهر رمضان، حيث تتميز بمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة مميزة لتحضير السمبوسة بالبطاطس بخطوات سهلة تضمن قرمشة مثالية وحشوة غنية بالنكهة.

طريقة عمل السمبوسة بالبطاطس

طريقة عمل السمبوسة بالبطاطس

مكونات السمبوسة بالبطاطس:

بطاطس مسلوقة ومهروسة

بصل مفروم ناعم

زيت نباتي

ملح وفلفل أسود

كمون

بابريكا

بهارات مشكلة

شطة (اختياري)

بقدونس مفروم

رقائق سمبوسة

زيت غزير للقلي

طريقة عمل السمبوسة بالبطاطس

طريقة عمل السمبوسة بالبطاطس:

ـ تُسلق البطاطس جيدًا ثم تُهرس حتى تصبح ناعمة.

يُشوّح البصل في الزيت حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا.

ـ تُضاف البطاطس المهروسة إلى البصل مع التقليب.

ـ يُتبل الخليط بالملح والفلفل والكمون والبابريكا والبهارات المشكلة والشطة حسب الرغبة.

ـ تُضاف البقدونس ويُقلب الخليط حتى تتجانس النكهات، ثم يُترك ليبرد.

ـ تُحشى رقائق السمبوسة بخليط البطاطس وتُلف بإحكام.

ـ تُقلى السمبوسة في زيت ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا ومقرمشًا.

ـ تُقدّم ساخنة بعد تصفيتها من الزيت الزائد.

طريقة عمل السمبوسة بالبطاطس

نصائح الشيف محمد حامد

ـ يمكن إضافة الجبن المبشور إلى الحشوة لمذاق أغنى.

ـ تُقدّم السمبوسة مع صوص الزبادي أو الكاتشب أو الصلصة الحارة.