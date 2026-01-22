هند الضاوي: مصر دولة رائدة إقليميًا وعالميًا ومن مصلحة واشنطن تعزيز علاقاتها معها

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن مصر تُعد دولة رائدة إقليميًا وعالميًا، وأن بناء علاقات قوية معها يمثل مصلحة مباشرة للولايات المتحدة، في ظل المتغيرات والتوترات التي تشهدها الساحة الدولية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت "الضاوي"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي قالت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا" ثلاث مرات في ظل هذه التوترات، مشيرة إلى أنها الزعيم الوحيد الذي لم يلبِّ دعوة ترامب في تلك المرحلة، وهو ما يعكس استقلالية القرار المصري وثقل الدولة المصرية على الساحة الدولية.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي يضرب بمصر مثالًا في التعاون مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن طريقة تعامل ترامب مع الدول تختلف باختلاف قوتها وتأثيرها الإقليمي والعالمي، وأنه يدرك جيدًا طبيعة الدولة التي يتعامل معها وآليات التعامل المناسبة معها.

وشددت على أن ترامب لا يفضل الدخول في معارك طويلة الأمد، ويتعامل مع مصر انطلاقًا من رمزيتها وثقلها، لافتة إلى أنه "يعمل حسابًا" في تعامله مع دولة بحجم وتأثير مصر، ويتعامل معها باعتبارها قوة دولية كبرى على غرار روسيا والصين، وليس كدولة عادية، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى بدائل في أسلوب تعاملها مع مصر، بما يضمن الحفاظ على علاقات جيدة مع الدولة المصرية، في إطار المصالح المشتركة بين الجانبين.

وتابعت: "من أفضل القرارات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة هو انتهاج سياسة متوازنة في علاقاتها مع جميع الأقطاب الدولية، معتبرة أن هذا التوازن يمثل ميزة استراتيجية كبيرة"، مؤكدة على أن مصر تمتلك بعد نظر وطول نفس في إدارة ملفاتها الخارجية، حيث تضع خططًا قابلة للتنفيذ، وتنجح رغم حملات التشويه الممنهجة التي تتعرض لها، في استشراف المستقبل وتحقيق الأهداف التي تضعها ضمن استراتيجيتها الوطنية.