هاني بيتر : مصر تتجاوز استضافتها 18 مليون سائح .. وحلم الـ30 مليونا يقترب للحقيقة

قال الخبير السياحي وعضو غرفة الشركات السياحية، هاني بيتر، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح سنويًا، الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء قبل أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي يشعر بالرضا حيال الأرقام الحالية، رغم التحديات الإقليمية المستمرة والحرب في الشرق الأوسط.

18 مليون سائح

وأضاف بيتر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ناسنا» على فضائية «المحور»، أن مصر نجحت في تخطي حاجز 18 مليون سائح هذا العام، مقارنةً بـ14 مليون سائح في العام السابق، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على تعافي القطاع واستعادة مكانته على الخارطة السياحية العالمية.

الاكتشافات الأثرية المتجددة

وأوضح أن هذا التقدم يأتي نتيجة لعدة عوامل رئيسية، أبرزها السياسات الذكية التي اعتمدتها القيادة السياسية والقطاع السياحي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى افتتاح متحف نقل المومياوات، والاكتشافات الأثرية المتجددة، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقصر وتحويلها إلى متحف عالمي مفتوح.

وأشار هاني بيتر إلى أن المبادرات الرئاسية لدعم المنشآت الفندقية وتطوير البنية التحتية، خاصة في جودة الطرق، ساهمت بشكل كبير في رفع تصنيف مصر عالميًا وجذب المزيد من السياح. كما لفت إلى أن التطوير المستمر في مدينتي العلمين والأقصر جعل العالم يلتفت إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة، ليس فقط في مجال الآثار، بل في أنماط السياحة المختلفة.

وأكد الخبير السياحي أن جهود التسويق الحديثة التي تتواكب مع الرقمنة والتكنولوجيا لعبت دورًا محوريًا في تغيير الصورة الذهنية لدى السائح الأجنبي، بعد أن كانت هناك مخاوف أمنية لدى البعض، ما أدى إلى زيادة الإقبال على مصر خلال الفترة الأخيرة، ومهد الطريق نحو الاقتراب من تحقيق حلم 30 مليون سائح.