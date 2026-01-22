قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق فهمي: بعض الدول تراجعت عن المشاركة في ترتيبات ما بعد حرب غزة بسبب مخاوف أمنية
لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق
صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه
تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا
بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية
طريقة عمل القلقاس باللحمة بطعم شهي
الأمم المتحدة : الوضع في سوريا لا يزال شديد التوتر
وزير الرياضة: مشروع تطوير كرة القدم المصرية يهدف لاستعادة الريادة الإفريقية
طارق فهمي: مصر ستشارك في مجلس السلام الدولي لاعتبارات كثيرة
الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟
أسامة كمال: إسرائيل تحاول تخريب مجلس السلام الذي يرأسه ترامب
ويتكوف يصل روسيا ويلتقي بوتين قبل مباحثات الإمارات
توك شو

هاني بيتر : مصر تتجاوز استضافتها 18 مليون سائح .. وحلم الـ30 مليونا يقترب للحقيقة

المتحف المصري
المتحف المصري
محمد البدوي

قال الخبير السياحي وعضو غرفة الشركات السياحية، هاني بيتر، إن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح سنويًا، الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء قبل أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي يشعر بالرضا حيال الأرقام الحالية، رغم التحديات الإقليمية المستمرة والحرب في الشرق الأوسط.

 18 مليون سائح 

وأضاف بيتر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ناسنا» على فضائية «المحور»، أن مصر نجحت في تخطي حاجز 18 مليون سائح هذا العام، مقارنةً بـ14 مليون سائح في العام السابق، وهو ما يعد مؤشرًا قويًا على تعافي القطاع واستعادة مكانته على الخارطة السياحية العالمية.

الاكتشافات الأثرية المتجددة

وأوضح أن هذا التقدم يأتي نتيجة لعدة عوامل رئيسية، أبرزها السياسات الذكية التي اعتمدتها القيادة السياسية والقطاع السياحي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى افتتاح متحف نقل المومياوات، والاكتشافات الأثرية المتجددة، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقصر وتحويلها إلى متحف عالمي مفتوح.

وأشار هاني بيتر إلى أن المبادرات الرئاسية لدعم المنشآت الفندقية وتطوير البنية التحتية، خاصة في جودة الطرق، ساهمت بشكل كبير في رفع تصنيف مصر عالميًا وجذب المزيد من السياح. كما لفت إلى أن التطوير المستمر في مدينتي العلمين والأقصر جعل العالم يلتفت إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة، ليس فقط في مجال الآثار، بل في أنماط السياحة المختلفة.

وأكد الخبير السياحي أن جهود التسويق الحديثة التي تتواكب مع الرقمنة والتكنولوجيا لعبت دورًا محوريًا في تغيير الصورة الذهنية لدى السائح الأجنبي، بعد أن كانت هناك مخاوف أمنية لدى البعض، ما أدى إلى زيادة الإقبال على مصر خلال الفترة الأخيرة، ومهد الطريق نحو الاقتراب من تحقيق حلم 30 مليون سائح.

