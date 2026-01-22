ضبط 1032 عبوة أدوية بيطرية مخالفة في بيلا بكفر الشيخ

تمكنت إدارة بيلا البيطرية، بالتعاون مع مباحث التموين بكفر الشيخ، في ضبط ومصادرة 1032 عبوة أدوية بيطرية وإضافات أعلاف، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة استهدفت مراكز بيع وتداول الأدوية بنطاق المركز.

جاءت هذه الحملة وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري، وضمت الحملة الدكتور رامي سلامة، رئيس قسم التفتيش بإدارة بيلا البيطرية، والدكتور عرفات نوفل، مفتش مباحث التموين.

تنوعت العبوات المضبوطة ما بين أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، تم العثور عليها داخل أحد مراكز بيع الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف غير المرخصة، وتمت مصادرة كامل الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت جهات التحقيق.