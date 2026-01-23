أمريكا.. ترحيل الناشط المناهض لإسرائيل محمود خليل إلى الجزائر

تقرر ترحيل الناشط المناهض لإسرائيل، محمود خليل، الذي قاد الاحتجاجات ضد الدولة في جامعة كولومبيا، إلى الجزائر.

صرحت بذلك تريشيا ماكلولين، المسؤولة الرفيعة في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مؤكدةً أن هذا بمثابة "تذكير لكل من يقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة: أنتم ضيوف في هذا البلد، فتصرفوا وفقًا لذلك، إن الإقامة أو الدراسة في الولايات المتحدة امتياز، وليس حقًا مكتسبًا".

وكان خليل، المقيم في الولايات المتحدة ببطاقة إقامة دائمة، قد اعتُقل في مارس من العام الماضي في إطار سياسة الرئيس ترامب الرامية إلى استهداف "داعمي الإرهاب" في حرم الجامعات المرموقة. وادّعى أن اعتقاله جاء نتيجة اضطهاد سياسي بسبب "دعمه لفلسطين" وانتقاده للحرب في غزة.