قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو
تؤوي آلاف الدواعش..الأمم المتحدة تتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

الكلاب
الكلاب
البهى عمرو

ظهرت خلال الأيام الأخيرة اقتراحات كثيرة بخصوص التعامل مع الكلاب الضالة، وكان من ضمن التصريحات الغريبة التي نالت جدلا واسعا عبر منصات السوشيال ميديا، اقتراح البعض بتصدير الكلاب للدول التي تتناولها، وأن ذلك من أجل حل المشكلة.

علق الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال « هل يجوز تصدير الكلاب الضالة للدول التي تأكل الكلاب، أم أن هذه التجارة حرام».

الكلاب

وقال الشيخ عطية محمد عطية، إن هذا حرام وأن هذا المال الناتج عن بيع الكلاب للدول التي تأكلها، يعتبر مال حرام ومال فاسد.

آلات اللهو

بيطري الشرقية

وأضاف الشيخ عطية محمد عطية، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن تجارة بيع الكلاب تشبه التجارة في آلات اللهو، وأن الفقه الإسلامي يجرم بيع وشراء والتجارة في آلات اللهو

بينما قال الشيخ طارق نصر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن التجارة في الكلاب حلال وليس بها اي حرج، ويجوز تصديرها وبيعها لأي دولة، بما أن هناك فائض.

كما أكد محمد توفيق أمين صندوق الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان وعضو الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، أن الحكومة تولي اهتماما بحل مشكلة الكلاب الموجودة في الشوارع، موضحًا أن جمعية الرفق بالحيوان تعمل على جانب التعقيم والتحصين مع الدولة، وأن المواطنين خلال الفترة المقبلة سيشعرون بالفارق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، وأحمد دياب، أن عملية تعقيم وتحصين الكلاب بدأت من شهر 7، وأن عدد الكلاب في الشارع ستنخفض بنسبة كبيرة، وأنه خلال الـ 6 أشهر المقبلة سيشعر الجميع بالفارق.

ولفت إلى أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وأن جمعية الرفق بالحيوان تعمل مع الدولة، وأن التحصين يتم وبعد ذلك يتم ترك الكلاب مرة أخرى.

وأشار إلى أنهم قاموا بالذهاب للبحيرة، ولـ عين شمس، ولـ أماكن كثيرة، وأن التحصين يتم وبشكل مستمر، وأن الجميع يعمل من أجل حل هذه المشكلة، وكشف أن منطقة عين شمس من أكثر مناطق بها كلاب ضالة.

وأوضح أن هناك بعض الكلاب تعاني من مشكلات في الدم، وأن هناك أماكن تابعة للدولة تقوم ببيع دم الكلاب، وأن هذا يكون وفق تعاون مع هيئة الخدمات البيطرية.

وتابع أنه لا يستطيع أحد أن يقوم بسحب دم من الكلاب دون أشرف من هيئة الخدمات البيطرية، وأنه لا يوجد أماكن لتصدير الدم للخارج.

لا يجوز تصدير الكلاب للخارج



وكشف أنه لا يجوز تصدير الكلاب للخارج، من أجل أن يتناولها بعض الشعوب التي تأكل الكلاب، لأن ذلك مخالف للدين، وأوضح أن الأمر الوحيد المسموح به هو تصدير الكلاب من أجل التبني فقط.

الكلاب الضالة الكلاب تصدير الكلاب الأزهر الشريف الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

علي جمعة يحاضر في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

علي جمعة يحاضر في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

الأوقاف تفتتح 39 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 39 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة

فيديو

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

الكلاب

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد