أخبار العالم

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مركز عسكري في ولاية بورنو بنيجيريا

الإمارات
الإمارات
محمود نوفل


أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي على مركز عسكري في ولاية بورنو شمال شرقي جمهورية نيجيريا الاتحادية، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من أفراد القوات المسلحة.

وبحسب البيان عن الخارجية الإماراتية  فقد أعربت دولة الإمارات  عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة نيجيريا وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

الإمارات نيجيريا الخارجية الأماراتية الحكومة النيجيرية تفجيرات نيجيريا

