طريقة عمل بامية بالعكاوي بمذاق لا يقاوم

بامية بالعكاوي من الأطباق الرئيسية المفضلة لدى العديد من الأشخاص مما يجعل البعض يحرص على شرائها وتناولها في المطاعم، لكن يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بامية بالعكاوي، خطوة بخطوة وبمذاق شهي.

مقادير بامية بالعكاوي

● عكاوي

● بصل

● جزر

● كرفس

● ورق لورا

● حبهان

● مستكة

● ملح وفلفل

● سمنة

للبامية:

● بامية

● مكعبات بطاطس

● جزر مبشور

● فصوص ثوم

● 2 بصل ابيض مفروم

● ½ كيلو طماطم مبشورة

● صلصة طماطم

● فلفل احمر واخضر حار

● مكعبات مرقة لحم

● ماء

طريقة تحضير بامية بالعكاوي

للعكاوي:

تسلق اللحمة مع الجزر والكرفس والبصل والتوابل

تترك على نار هادئة حتى تمام الطهي

للبامية:

تسخن السمنة على النار ثم يضاف اللحم المسلوق وتقلب حتى تكتسب الطعم

يضاف البصل والثوم وتقلب حتى تذبل

تضاف البطاطس والجزر ويقلب حتى يذبل الخضار

تضاف البامية والطماطم والصلصة والمرقة وتقلب حتى يغلي المزيج

يوضع المزيج في قالب بايركس

يوضع في الفرن حتى تمام الطهي