قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقل محمد صبحي للمستشفى بسبب وعكة صحية.. تفاصيل
الإسماعيلية.. وفاة أم وإصابة أب بحروق في انفجار بطارية سكوتر كهربائي
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026
التاريخ لا ينسى.. فيفا وكاف يتجاهلان تهنئة السنغال بالفوز بأمم أفريقيا| تفاصيل
وزير السياحة يبحث مع WTTC تنمية الحركة الوافدة لمصر من أمريكا اللاتينية
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
فتحي سند: يجب على اتحاد الكرة وضع قواعد لتنظيم قطاعات الناشئين
صور تذكارية| ساندرلاند يكرم نجوم كأس أمم إفريقيا 2025
إيجار مدعوم 5 سنوات.. مقترح لحل أزمة سكن الشباب المقبل على الزواج
قوات الاحتلال تنفذ غارتين على طريق بعلبك شرقي لبنان
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل بامية بالعكاوي بمذاق لا يقاوم

بامية بالعكاوي
بامية بالعكاوي
هاجر هانئ

بامية بالعكاوي من الأطباق الرئيسية المفضلة لدى العديد من الأشخاص مما يجعل البعض يحرص على شرائها وتناولها في المطاعم، لكن يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بامية بالعكاوي، خطوة بخطوة وبمذاق شهي.

مقادير بامية بالعكاوي

● عكاوي

● بصل

● جزر

● كرفس

● ورق لورا

● حبهان

● مستكة

● ملح وفلفل

● سمنة

للبامية:

● بامية

● مكعبات بطاطس

● جزر مبشور

● فصوص ثوم

● 2 بصل ابيض مفروم

● ½ كيلو طماطم مبشورة

● صلصة طماطم

● فلفل احمر واخضر حار

● مكعبات مرقة لحم

● ماء

طريقة تحضير بامية بالعكاوي

للعكاوي:

تسلق اللحمة مع الجزر والكرفس والبصل والتوابل

تترك على نار هادئة حتى تمام الطهي

للبامية:

تسخن السمنة على النار ثم يضاف اللحم المسلوق وتقلب حتى تكتسب الطعم

يضاف البصل والثوم وتقلب حتى تذبل

تضاف البطاطس والجزر ويقلب حتى يذبل الخضار

تضاف البامية والطماطم والصلصة والمرقة وتقلب حتى يغلي المزيج

يوضع المزيج في قالب بايركس

يوضع في الفرن حتى تمام الطهي

بامية بالعكاوي طريقة عمل بامية بالعكاوي طريقة تحضير بامية بالعكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

ترشيحاتنا

الشاحنات الكبيرة

نصف مالكي الشاحنات الكبيرة يفكرون في شراء سيارات أصغر… ما السر؟

إيونيكس CITY

إيونيكس الروسية تكشف عن سيارة CITY الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

جي إيه سي إمباو

أسعار ومواصفات جي إيه سي إمباو 2026 في السعودية

بالصور

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

اللواء وليد السيسي

هموت أنا وعائلتي.. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد