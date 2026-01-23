شوف جماهير الأهلي عملت إيه قبل انطلاق لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور

شهدت مباراة الأهلي ويانج أفريكانز المقامة حاليا فى ملعب استاد برج العرب حضورا جماهيريا كثيفا فى المدرجات.

وهتفت الجماهير المتواجدة فى مدرجات ملعب استاد برج العرب للاعبو النادي الأهلي خلال مباراة يانج أفريكانز وسط حماس منقطع النظير.

ومرت 30 دقيقة من مواجهة النادي الأهلي وفريق يانج أفريكانز التنزاني وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات اللعب ولكن دون خطورة على مرمى يانج أفريكانز، وهدد الفريق التنزاني مرمى الأهلي في فرصتين كاد أن يسجل منهم هدف التقدم تصدى مصطفى شوبير لأحدهم والأخرى مرت أعلى المرمى.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.