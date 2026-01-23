قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقل محمد صبحي للمستشفى بسبب وعكة صحية.. تفاصيل
الإسماعيلية.. وفاة أم وإصابة أب بحروق في انفجار بطارية سكوتر كهربائي
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026
التاريخ لا ينسى.. فيفا وكاف يتجاهلان تهنئة السنغال بالفوز بأمم أفريقيا| تفاصيل
وزير السياحة يبحث مع WTTC تنمية الحركة الوافدة لمصر من أمريكا اللاتينية
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
فتحي سند: يجب على اتحاد الكرة وضع قواعد لتنظيم قطاعات الناشئين
صور تذكارية| ساندرلاند يكرم نجوم كأس أمم إفريقيا 2025
إيجار مدعوم 5 سنوات.. مقترح لحل أزمة سكن الشباب المقبل على الزواج
قوات الاحتلال تنفذ غارتين على طريق بعلبك شرقي لبنان
537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل حتى يناير 2026
أحمد الشناوي عن مواجهة نهضة بركان: جئنا للمغرب لحصد الثلاث نقاط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الثقافة الروماني: مصر تمثل البوابة لمنطقة الشرق الأوسط

وزير الثقافة الروماني
وزير الثقافة الروماني
البهى عمرو

أكد أندراس استفان ديمتر وزير الثقافة الروماني، أنه سعيد كونه ضيف شرف في معرض الكتاب، وأن النسخة الـ 57 من المعرض بالنسبة له مهمة جدا.

وأضاف وزير الثقافة الروماني، خلال لقاء عبر القناة الأولى، أن مصر تمثل البوابة لمنطقة الشرق الأوسط، وأن بلاده تعتبر شركاء لمصر وهي بوابة لمصر للقارة الأوروبية وثقافتها.

ولفت إلى أن هناك تبادل للمنفعة بين مصر وبلاده، وأنه بالنسبة للمجال الدبلوماسي فنحن لدينا 120 عام من الشراكة في المجال الاقتصادي، والتجاري، ولدينا تعاون جيد والآن نبدأ نوع جديد من الاستثمار في المستقبل.

وأشار إلى أن هناك قصة طويلة بخصوص تبادل الكتب والقصص بين مصر وبلاده، وأن بين بلادنا نهري النيل والدانوب.

وزير الثقافة الروماني الثقافة معرض الكتاب

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

