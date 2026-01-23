وزير الثقافة الروماني: مصر تمثل البوابة لمنطقة الشرق الأوسط

أكد أندراس استفان ديمتر وزير الثقافة الروماني، أنه سعيد كونه ضيف شرف في معرض الكتاب، وأن النسخة الـ 57 من المعرض بالنسبة له مهمة جدا.

وأضاف وزير الثقافة الروماني، خلال لقاء عبر القناة الأولى، أن مصر تمثل البوابة لمنطقة الشرق الأوسط، وأن بلاده تعتبر شركاء لمصر وهي بوابة لمصر للقارة الأوروبية وثقافتها.

ولفت إلى أن هناك تبادل للمنفعة بين مصر وبلاده، وأنه بالنسبة للمجال الدبلوماسي فنحن لدينا 120 عام من الشراكة في المجال الاقتصادي، والتجاري، ولدينا تعاون جيد والآن نبدأ نوع جديد من الاستثمار في المستقبل.

وأشار إلى أن هناك قصة طويلة بخصوص تبادل الكتب والقصص بين مصر وبلاده، وأن بين بلادنا نهري النيل والدانوب.