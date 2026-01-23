قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد
بيراميدز بالأزرق ونهضة بركان بالبرتقالي .. تفاصيل الإجتماع الفني
إرهاب إسرائيلي مستمر.. تهجير 100 أسرة فلسطينية من الضفة خلال أسبوعين
نقل جثامين ضحايا تسرب الغاز في أم بيومي إلى مستشفى بنها التعليمي
وزير الأوقاف ينعى مفتي الشافعية الحبيب عمر بن حامد بن عبد الهادي الجيلاني
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
حوادث

نقل جثامين ضحايا تسرب الغاز في أم بيومي إلى مستشفى بنها التعليمي

إبراهيم الهواري

نقل رجال الإسعاف، جثامين ضحايا حادث تسرب الغاز بمنطقة أم بيومي، في حي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، إلى مستشفى بنها التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وصرحت جهات التحقيق، بدفن الجثث؛ عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث.

وشهدت منطقة أم بيومي بحي غرب شبرا، اليوم، حادثا، أودى بحياة أم و4 من أبناءها؛ نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم.

وكان اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد السعيد مطاوع نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، تلقوا إخطارا من العميد عمرو سالم مأمور مركز شرطة قليوب، والعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، والمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، والرائد عاطف بركات والرائد محمد عادل معاونا مباحث المركز، أفاد بورود بلاغ بتسريب للغاز داخل منزل في منطقة أم بيومي، ووجود وفيات.

وأُخطر اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية؛ فوجه بسرعة انتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث، كما جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، مدعمة بـ 5 سيارات إسعاف.

وبالمعاينة والفحص تبين وفاة أم وأبناءها الأربعة؛ نتيجة استنشاق الغاز المنبعث داخل المنزل.

وهم:

- الأم.. شيماء صادق 31 سنة.

- محمد إبراهيم عبد الرحمن.

- مصطفى إبراهيم عبد الرحمن.

- أحمد إبراهيم عبد الرحمن.

- مسك إبراهيم عبد الرحمن.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق؛ فأصدرت قرارايها المتقدمين.

القليوبية محافظة القليوبية منطقة أم بيومي مديرية أمن القليوبية شبرا الخيمة

