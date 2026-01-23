نقل جثامين ضحايا تسرب الغاز في أم بيومي إلى مستشفى بنها التعليمي

نقل رجال الإسعاف، جثامين ضحايا حادث تسرب الغاز بمنطقة أم بيومي، في حي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، إلى مستشفى بنها التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وصرحت جهات التحقيق، بدفن الجثث؛ عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث.

وشهدت منطقة أم بيومي بحي غرب شبرا، اليوم، حادثا، أودى بحياة أم و4 من أبناءها؛ نتيجة تسرب الغاز داخل مسكنهم.

وكان اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد السعيد مطاوع نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، تلقوا إخطارا من العميد عمرو سالم مأمور مركز شرطة قليوب، والعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، والمقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، والرائد عاطف بركات والرائد محمد عادل معاونا مباحث المركز، أفاد بورود بلاغ بتسريب للغاز داخل منزل في منطقة أم بيومي، ووجود وفيات.

وأُخطر اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية؛ فوجه بسرعة انتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث، كما جرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، مدعمة بـ 5 سيارات إسعاف.

وبالمعاينة والفحص تبين وفاة أم وأبناءها الأربعة؛ نتيجة استنشاق الغاز المنبعث داخل المنزل.

وهم:

- الأم.. شيماء صادق 31 سنة.

- محمد إبراهيم عبد الرحمن.

- مصطفى إبراهيم عبد الرحمن.

- أحمد إبراهيم عبد الرحمن.

- مسك إبراهيم عبد الرحمن.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق؛ فأصدرت قرارايها المتقدمين.