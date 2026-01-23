أتلتيكو مدريد يعلن تفاصيل إصابة جريزمان قبل مواجهة ألافيس.. بيان رسمي

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تفاصيل إصابة لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان، قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري الإسباني.

وكتب أتلتيكو مدريد عبر حسابه على منصة "إكس": "تعرض جريزمان لإصابة عضلية طفيفة في فخذه الأيسر، وذلك وفقًا لتشخيص الطاقم الطبي للنادي بعد إجراء فحص بالرنين المغناطيسي".

وتابع: "تعرض اللاعب الفرنسي للإصابة خلال حصة تدريبية يوم الجمعة. وسيعتمد عودته إلى المنافسات على مدى تقدم عملية تعافيه".

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق ألافيس المركز 18 برصيد 19 نقطة.