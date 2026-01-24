النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

تقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن المستشارين أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وجهازها الإداري، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وإلى رجال الشرطة المصرية البواسل، وشعب مصر العظيم؛ وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية.

وإذ تحل هذه المناسبة الوطنية الخالدة، فإنها تجسد ملحمةً بطوليةً سطّرها رجال الشرطة المصرية بدمائهم الزكية، وضربوا خلالها أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية والفداء، تأكيدًا لعهدهم الراسخ والتزامهم الدائم بحماية أمن الوطن وصون مقدراته، والتصدي لكافة صور التحديات، حفاظًا على استقراره وسلامة وأمن مواطنيه.

نسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم على وطننا الغالي نعمتي الأمن والاستقرار، وأن يوفق أبناءه لمزيد من التقدم والازدهار.

وكل عام وأنتم بكل خير.