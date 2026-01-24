قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت
من الإعدام إلي المؤبد.. تخفيف الحكم علي قاتل زوجته في الشارع في المنوفية
بعد الحوادث الأخيرة.. نصائح هامة لحماية المنازل من مخاطر تسرب الغاز
"لحماية أطفالنا".. الرئيس السيسي يوجه بسن قانون لمنع استخدام الصغار للهواتف المحمولة
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ في جريمة التعدي على الأراضي الزراعية

تعديات ومخالفات البناء
تعديات ومخالفات البناء
معتز الخصوصي

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات، على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أيٍّ منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، في مراكز ومدن المحافظة، ضمن المرحلة الأولى للموجة 28، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

توجيهات محافظ الغربية 

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر؛ للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة، وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة من إزالة 32 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

ردع المخالفين 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

قانون العقوبات التعدي الأراضي الزراعية مبانٍ مملوكة للدولة وقف خيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

ترشيحاتنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي: التعليم فى مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة

البابا تواضروس

حماية الوطن.. الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس ورجال الشرطة بالعيد الـ٧٤

الموالح

مصر الأولى عالميا فى تصدير الموالح للعام السادس.. تفاصيل

بالصور

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

فيديو

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد