تجربة رائدة.. رئيس المراكز الأفريقية للأمراض يشيد بحملة 100 مليون صحة

دعا الدكتور محمد عبدالعزيز رئيس المراكز الأفريقية للأمراض والوقاية منها، إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في علاج ومكافحة الأورام بوجه عام وأورام عنق الرحم بشكل خاص.

وقال الدكتور محمد عبدالعزيز، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم الوطني للتوعية بسرطان عنق الرحم، إن هناك إرادة أفريقية للقضاء علي هذا النوع من الأورام وتم الاستفادة والاستشهاد بالتجربة المصرية من أجل دعم البلدان الإفريقية .

تجربة مصرية فريدة وناجحة

وأشار إلي أن تقوية الفحص المبكر لـ الأمراض من خلال حملة 100 مليون صحة، تجربة مصرية فريدة وناجحة بشهادة المنظمات الصحية العالمية وهنا في افريقيا لدينا تواصل مع القاهرة للاستفادة من كل تلك النجاحات وتقويتها .

وأكد رئيس المراكز الأفريقية للأمراض والوقاية منها، أن هناك نية في المراكز نحو تعميم الفحص المبكر وتوفير التطعيمات ممن هم في حاجة إليه خاصة فيما يخص سرطان عنق الرحم ومن خلال ذلك تم إنشاء لجنة وطنية أفريقية للمضي قدما في هذا الصدد .