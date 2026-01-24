قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

توسط السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية ضمت رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة.

جاء ذلك قبيل الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى مقر الأكاديمية، حيث كان في استقباله وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.. وفور وصوله تم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري.

ووضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، قبل أن يتم عزف سلام الشهيد.

وسيمنح الرئيس السيسي - خلال الاحتفال - أسماء مجموعة من شهداء الشرطة، وسام الجمهورية؛ تعبيرًا عن التقدير لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن وتكريمًا لأسرهم، بالإضافة إلى منح أنواط الامتياز لعدد من رجال الشرطة، لتميُز أدائهم وتفانيهم في العمل.

وحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

السيسي الدكتور مصطفى مدبولي اللواء محمود توفيق الاحتفال عيد الشرطة القاهرة الجديدة

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

