الرئيس السيسي في عيد الشرطة: اصطفافنا لحماية «دولة وشعب» وليس لحماية نظام أو شخص
المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"
دفاع رمضان صبحي أمام المحكمة: السفر مع فريقه أجبره على القيد في المعهد
رئيس شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5 %
انتخاب هشام الحصري.. مصر تعود إلى قلب صناعة القرار البرلماني العربي
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع جوتيريش إعمار غزة وهدنة إنسانية بالسودان
رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير
مدير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان: تحية لمصر وقياداتها على نجاح المبادرات الصحية
ملحمة على أرض مصر..الوزير يتفقد مشروع القطار الكهربائي السريع
دماء أبنائكم لن تذهب سدى.. حديث مؤثر من الرئيس السيسي لأسر شهداء الشرطة
الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة: هدفنا حماية الدولة وشعبها
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أسرة الشهيد العقيد رامي هلال
السباق من أجل الهواء.. نويبع تُطلق حملة بيئية لتنظيف الشواطئ وحماية البحر

ايمن محمد

أطلقت الإدارة العامة لشؤون البيئة بالوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء حملة نظافة بيئية موسعة استهدفت الشواطئ العامة والبيئية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجمعية حماية لتنمية المجتمع، في إطار جهود الحفاظ على البيئة البحرية والمظهر الحضاري للمدينة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تزامنًا مع زيادة الحركة السياحية بالمحافظة.

وأكد اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، أن الحملة جاءت احتفالًا باليوم العالمي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء، تحت شعار: «السباق من أجل الهواء – حان الوقت لنتسابق ضد تلوث الهواء»، مشيرًا إلى أن الحملة شملت جميع الشواطئ العامة بالمدينة، وأسفرت عن جمع نحو 3 أطنان من المخلفات البلاستيكية، إلى جانب تقليم الأشجار ورفع الأحجار من الشواطئ.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح صحفي اليوم، أنه تم توفير جميع المستلزمات اللازمة للحملة، من أكياس قمامة ومعدات ميكانيكية، لدعم المشاركين من إدارة الشباب والرياضة والمتطوعين، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة البحرية والموارد الطبيعية، لافتًا إلى نقل جميع المخلفات التي جرى جمعها إلى المقلب العمومي المخصص لذلك.

وأضاف أن أعمال الحملة شملت أيضًا تسوية الرمال على الشواطئ، ورفع الحجارة المتناثرة، وكنس الرمال بالشوارع والميادين، فضلًا عن قص وتقليم الأشجار، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة المحيطة والحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري لمدينة نويبع، باعتبارها أحد أبرز المقاصد السياحية بمنطقة خليج العقبة.

وأشار اللواء عبد الرحمن بهاء الدين إلى أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ حملات توعوية تستهدف المواطنين والسائحين، للتعريف بالممارسات الخاطئة التي تتم دون وعي وتتسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية، موضحًا أن المخلفات البلاستيكية تُعد من أخطر التهديدات التي تواجه البيئة البحرية وتؤثر سلبًا عليها.

جنوب سيناء من أجل الهواء حملة نويبع

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

