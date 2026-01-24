السباق من أجل الهواء.. نويبع تُطلق حملة بيئية لتنظيف الشواطئ وحماية البحر

أطلقت الإدارة العامة لشؤون البيئة بالوحدة المحلية لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء حملة نظافة بيئية موسعة استهدفت الشواطئ العامة والبيئية، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجمعية حماية لتنمية المجتمع، في إطار جهود الحفاظ على البيئة البحرية والمظهر الحضاري للمدينة، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، تزامنًا مع زيادة الحركة السياحية بالمحافظة.

وأكد اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، أن الحملة جاءت احتفالًا باليوم العالمي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء، تحت شعار: «السباق من أجل الهواء – حان الوقت لنتسابق ضد تلوث الهواء»، مشيرًا إلى أن الحملة شملت جميع الشواطئ العامة بالمدينة، وأسفرت عن جمع نحو 3 أطنان من المخلفات البلاستيكية، إلى جانب تقليم الأشجار ورفع الأحجار من الشواطئ.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح صحفي اليوم، أنه تم توفير جميع المستلزمات اللازمة للحملة، من أكياس قمامة ومعدات ميكانيكية، لدعم المشاركين من إدارة الشباب والرياضة والمتطوعين، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة البحرية والموارد الطبيعية، لافتًا إلى نقل جميع المخلفات التي جرى جمعها إلى المقلب العمومي المخصص لذلك.

وأضاف أن أعمال الحملة شملت أيضًا تسوية الرمال على الشواطئ، ورفع الحجارة المتناثرة، وكنس الرمال بالشوارع والميادين، فضلًا عن قص وتقليم الأشجار، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة المحيطة والحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري لمدينة نويبع، باعتبارها أحد أبرز المقاصد السياحية بمنطقة خليج العقبة.

وأشار اللواء عبد الرحمن بهاء الدين إلى أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ حملات توعوية تستهدف المواطنين والسائحين، للتعريف بالممارسات الخاطئة التي تتم دون وعي وتتسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية، موضحًا أن المخلفات البلاستيكية تُعد من أخطر التهديدات التي تواجه البيئة البحرية وتؤثر سلبًا عليها.