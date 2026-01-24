ميناء دمياط يستقبل 11سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وأشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24925 طن تشمل : 7624 طن جبس معبأ و 5070 طن يوريا و 1716 طن حديد و 500 طن كلينكر و 10015 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 74502 طن تشمل : 17000 طن ذرة و1000 طن سكر و 5585 طن حديد و 899 طن خشب زان و 10500 طن خردة و 25000 طن سلاج و 14518 طن قمح.

وأوضح البيان إلى أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57374 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 33902 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5184 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابة و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5491 حركة .