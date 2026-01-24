حريق هائل يلتهم جهاز عروس بالكامل في سفره إلى بيت الزوجية بسوهاج.. صور

سادت حالة من الحزن بين ابناء قرية دبركي بمركز منوف في محافظة المنوفية عقب احتراق عزال عروس من القرية إلي محافظة سوهاج استعدادا لزفافها الأسبوع المقبل.

وأكد الأهالي أنهم أثناء نقل جهاز العروس علي الطريق الصحراوي نشب حريق في سيارة المنقولات أدي إلي احتراق جهاز العروس.

وأوضح الأهالي، أن الأسرة قامت بالعودة إلي القرية ومعهم المنقولات المحترقة حيث أتي الحريق علي العديد من محتويات العروس وسط حالة من الصدمة بين الجميع.

وفي لفتة إنسانية، تكفل النائب سليمان خليل عضو مجلس النواب عن منوف السادات بجهاز عروسة من قرية دبركي، بعد أن التهم حريق مفاجئ جهازها، وذلك قبل أيام قليلة من موعد زفافها.

وجاء تدخل النائب سليمان خليل استجابة سريعة لنداء إنساني، حيث وجّه بتوفير جهاز العروسة بالتنسيق مع أمانة حزب مستقبل وطن بمركز منوف، دعمًا للأسرة وتخفيفًا عنهم في هذا الظرف الصعب، وإعادة الفرحة إلى بيت كان يستعد لاستقبال واحدة من أسعد لحظاته.