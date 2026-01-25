قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب جزر فيجي دون تسجيل أضرار
متى ليلة النصف من شعبان 2026؟.. أمامك 8 ليالٍ انتهز الفرصة قبل رفع الأعمال
210 آلاف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. «سلامة الغذاء» تكثف الرقابة على الأسواق والموانئ والسلاسل التجارية
برقية تهنئة للرئيس السيسي من محافظ بورسعيد بمناسبة الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة المصرية
8 غيابات في صفوف الزمالك ضد المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية
مليون زائر خلال يومين.. إقبال غير مسبوق على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57
وزير الري: "اليونسكو" ركيزة أساسية للتعاون في البحث وبناء القدرات
ننفرد بنشر تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج روماتيزم القلب عند الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

نجم صغير
نجم صغير
أمينة الدسوقي

 حير نجم "يد الجوزاء" العملاق الأحمر علماء الفلك بأسراره الغامضة، خاصة بعد وجود اكتشاف جديد أعاد تسليط الضوء عليه من زاوية جديدة، حيث تم رصد ما يشبه "الأثر الدوامي" في غلافه الجوي، في دليل قوي على وجود نجم مرافق غير مرئي يدور حوله منذ آلاف السنين.

لغز رفيق لا يرى

على بُعد نحو 650 سنة ضوئية من الأرض، يتلألأ نجم يد الجوزاء في كوكبة الجبار، باعتباره أحد ألمع وأضخم النجوم المعروفة؛ إذ يمكن لأكثر من 400 مليون شمس أن تتسع داخله ورغم شهرته الواسعة، ظل هذا النجم يخفي أسرارا عديدة، أبرزها سبب تغيّر سطوعه وفق دورة منتظمة تمتد لنحو ست سنوات.

ومنذ سنوات، يبحث العلماء عن أدلة تشير إلى وجود نجم مرافق خفي قد يكون مسؤولا عن هذه الظاهرة، وهو ما بات اليوم أقرب إلى الحقيقة.

أثر يشبه ذيل السفن في البحر

الاكتشاف الجديد تمثل في رصد أثر كثيف من الغاز يشبه الدوامة أو الذيل الذي تخلفه السفن خلفها، يشق الغلاف الجوي الخارجي ليد الجوزاء. 

ويرجح العلماء أن هذا الأثر ناتج عن مرور نجم مرافق صغير يدور في مدار قريب جدًا من النجم العملاق.

وظهر هذا الأثر مباشرة بعد عبور النجم المرافق أمام يد الجوزاء من منظور الأرض، في إشارة واضحة إلى تفاعله المباشر مع غلافه الجوي الكثيف.

“سِوارها” اسم عربي لرفيق خفي

في دراسة سابقة نُشرت العام الماضي، اقترح العلماء إطلاق اسم "سِوارها" على النجم المرافق، في استعارة رمزية من "السوار" الذي يحيط بالمعصم، بما يتناسب مع كون "يد الجوزاء" هو الاسم العربي التاريخي للنجم الأكبر.

ويُعتقد أن "سِوارها" صغير وباهت للغاية، وربما أصغر من شمسنا، ما يجعل رصده المباشر بالغ الصعوبة، خاصة مع تمدد يد الجوزاء الهائل بعد استنفاد وقوده النووي واقترابه من نهاية عمره النجمي.

ست سنوات تفسر تغير اللمعان

تشير البيانات التي جُمعت خلال ثماني سنوات من الرصد إلى أن "سِوارها" يُكمل دورة كاملة حول يد الجوزاء كل ست سنوات تقريبًا، وهو ما يفسر التغير الدوري في سطوع النجم العملاق.

وقد قُبلت هذه النتائج للنشر في مجلة The Astrophysical Journal، لتضيف دليلا قويا على أن النجم الخفي ليس مجرد فرضية، بل عنصر فاعل يؤثر في سلوك ومظهر يد الجوزاء.

 قارب في بحر من الغاز

تقول أندريا دوبري، المؤلفة الرئيسية للدراسة وعالمة الفلك في مركز هارفارد–سميثسونيان للفيزياء الفلكية:"الأمر يشبه قاربًا يشق طريقه في الماء، فالنجم المرافق يُحدث تموجًا في الغلاف الجوي ليد الجوزاء يمكننا رؤيته بوضوح في البيانات".

وأضافت: "للمرة الأولى نرصد دلائل مباشرة على هذا الذيل الغازي، ما يؤكد أن ليد الجوزاء رفيقًا خفيًا يشكّل مظهره وسلوكه".

رصد دقيق بتلسكوب هابل ومراصد أرضية

اعتمد الفريق البحثي على بيانات من تلسكوب "هابل" الفضائي، إلى جانب مراصد أرضية مثل مرصد فريد لورنس ويبل ومرصد روكي دي لوس موتشاتشوس، لتتبع التغيرات في ضوء يد الجوزاء وسلوك غلافه الجوي.

وأظهرت المشاهدات اضطرابات في سرعة الغازات واتجاهها، بما يشير إلى وجود جسم مرافق يدور داخل الغلاف الجوي الممتد للنجم العملاق، ويتفاعل معه بشكل مباشر.

نافذة لفهم النجوم العملاقة

يرى الباحثون أن دراسة يد الجوزاء وسلوك رفيقه الخفي تمثل فرصة فريدة لفهم طبيعة النجوم العملاقة الأخرى، التي يصعب رصدها أو تحليلها بسبب بعدها أو خفوتها.

وقد شهد يد الجوزاء خلال السنوات الأخيرة ظواهر محيرة، أبرزها خفوت سطوعه الحاد بين عامي 2019 و2020، ما أثار تكهنات بقرب انفجاره قبل أن يتضح لاحقا أن السبب كان سحابة غبار حجبت جزءًا من ضوئه مؤقتا.

الأثر الدوامي نجم يد الجوزاء يد الجوزاء سوارها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

ترشيحاتنا

مدير مديرية كفر الشيخ خلال استقباله صاحب الفيديو المتداول

مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب واقعة الفيديو المتداول لحل شكواه

التعليم العالي

وزير التعليم العالي يتابع مستجدات الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية

وزير العمل

العمل: تحرير 743 محضرًا لمخالفة القانون.. و1525 مهلة لتوفيق الأوضاع

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد