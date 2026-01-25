قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
مليون زائر حتى الآن.. إقبال جماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب
حوادث

راكبين موتوسيكل.. القبض على عاطلين سرقا هاتفا من فتاة بالقاهرة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول بالقاهرة.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو) وبسؤالها قررت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "الخطف " حال سيرها بمنطقة التجمع الخامس.

 وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزتهما (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "مبلغ بسرقتها") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق



الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى دراجة نارية

