راكبين موتوسيكل.. القبض على عاطلين سرقا هاتفا من فتاة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفها المحمول بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو) وبسؤالها قررت بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "الخطف " حال سيرها بمنطقة التجمع الخامس.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) وبحوزتهما (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "مبلغ بسرقتها") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق





