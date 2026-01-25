وكيل تعليم الغربية يتفقد مقار تقدير الشهادة الإعدادية ويشدد على دقة التصحيح

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم مقار أعمال تقدير الشهادة الإعدادية العامة والمهنية بطنطا، حيث أكد على خروج عملية التصحيح بأعلى مستويات الدقة والجودة.

توجيهات التعليم



وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

وشدد وكيل التعليم على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب.

جولة ميدانية مقار التصحيح

كما أكد وكيل التعليم على عدم إهمال أي جزء عنه من قبل الطالب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وشدد على الالتزام بعدم استخدام الهاتف المحمول، وعدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان.

مراعاة الدقة في التصحيح

كما ثمن وكيل الوزارة كافة الجهود المبذولة من العاملين داخل لجان التقدير، متمنياً للجميع دوام التوفيق، ومؤكداً أن أعمال التقدير تتم بكل دقة ومراجعة جيدة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب، متمنياً التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب.