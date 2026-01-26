برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 26 يناير: إطلاق أفكار جديدة

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 26 يناير 2026

تجنّب الخلافات في العلاقة. احرص على تلبية توقعات الإدارة، قد تظهر بعض المشاكل المالية. لا تتهاون في صحتك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لحضور مقابلة عمل أو حتى لإطلاق فكرة جديدة في مكان العمل، قد ينتقل موظفو الحكومة إلى موقع عمل جديد اليوم، سيُبرم رواد الأعمال صفقات شراكة جديدة، ويمكنهم أيضًا المضي قدمًا بثقة في قرار إطلاق أفكار جديدة..

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تُعاني بعض النساء من مشاكل في الفم والعين تستدعي عناية طبية. يُعدّ الصداع النصفي والتهاب الحلق والحمى الفيروسية من الأمراض الشائعة.

برج العقرب عاطفيا

يمكنك التعبير عن شغفك بحرية اليوم، وستجد الفتيات دعمًا من أهلهن أما الراغبون في استعادة حبيبهم السابق، فيمكنهم اختيار وقت متأخر من اليوم. العلاقات العاطفية في مكان العمل ليست فكرة جيدة للمتزوجين..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنبي الاستثمارات غير المدروسة في الأعمال التجارية ذات المخاطر العالية. ستتلقين دعمًا ماليًا من زوجكِ، مما سيساعدكِ في التعامل مع بعض الأمور المهمة في النصف الثاني من اليوم.