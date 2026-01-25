مفيدة شيحة تكشف أزمة البلوغ المبكر وتأثيره على البنات بعد سن 10

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، فقرة في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، عن مرحلة المراهقة، حملت عنوان "كيف يتعامل المجتمع مع البلوغ المبكر؟.. من الطفولة إلى الرشاد مباشرة… أين ذهبت سنوات المراهقة؟".

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"بلاقي انه في بنات كتيرة بعد سن ال10 سنوات بنت صغيرة، وبقت دي طريقة تعبيرها بانها كبرت وتتحدث بطريقة مختلفة وتضع الميكاب".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"الأمر الذي يستلزم التعامل بطريقة معينة مع البنت اللي بقت كبيرة ومن الطفولة للمرهقة".

وأوضحت شيحة أن هذا التحول السريع يستدعي وعيًا خاصًا من الأسرة والمجتمع لمواكبة الانتقال المباشر من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد، مع الحفاظ على صحة نفسية وعاطفية للفتيات خلال هذه المرحلة الحساسة.

