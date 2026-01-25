التشكيل الرسمي لروما وميلان في الدوري الإيطالي

أعلن جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لفريق روما الإيطالي، تشكيلة فريقيه لمواجهة ميلان في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل على ملعب الأولمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تشكيل روما أمام ميلان

يدخل فريق روما مباراته أمام ميلان بتشكيل يضم كل من:

حارس مرمى: ميلي سفيلار.

الدفاع: جيانلوكا مانشيني, إيفان نديكا, ديفين رينش, محمد زكي سيلك, ويسلي.

الوسط: كواديو كونيه, بريان كريستانتي.

الهجوم: ماتياس سولي, باولو ديبالا, دونيل مالين.

كما اعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق إيه سي ميلان أمام روما جاء كالتالي

حارس مرمى: مايك ماينان.

الدفاع: فيكايو توموري, ماتيو جابيا, كوني دي فينتر, دافيد بارتيساغي.

الوسط: صامويل ريتشي, لوكا مودريتش, ادريان رابيو.

الهجوم: أليكسيس سالماكرز, كريستيان بوليسيتش, رفائيل لياو.