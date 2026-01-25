الصحة العالمية: دول أفريقية طلبت زيارة مصر للاطلاع على تجربتها الصحية المميزة

قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن عدة دول أفريقية طلبت زيارة مصر للاطلاع على تجربتها الصحية المميزة، مشيراً إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن التقدم في الصحة العامة لا يقتصر على الاقتصادات الكبيرة أو الدول ذات السكان المحدودين، بل يمكن تحقيقه بالإرادة والرؤية الواضحة.

وأضاف، لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن السردية الاقتصادية الحديثة تؤكد أن التنمية البشرية، بما فيها الصحة والتعليم، هي محرك للنمو الاقتصادي وليس مجرد نتيجة له، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان يتطلب تطوير قطاعي الصحة والتعليم بشكل أساسي، مشيراً إلى المقولة الشهيرة لمنظمة الصحة العالمية: "الوقاية خير من العلاج".

وتابع عابد أن مصر طبقت هذه المقولة عملياً منذ عام 2018 من خلال مبادرات رئاسية شملت مختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى الإنجازات الوقائية التي تحققت في مكافحة أمراض مثل الكبد الفيروسي (نمطي بي وسي)، والحصبة، والحصبة الألمانية، والتراكوما، موضحا أن هذه النتائج الملموسة تعكس مدى التطور في مجال الوقاية والخدمات الصحية المقدمة.

وأشار إلى أن برنامج التطعيم في مصر يُعد من أقدم وأهم البرامج في المنطقة، مبرزاً أنه ليس برنامجاً ثابتاً بل متطور باستمرار، مع تحديث اللقاحات وأساليب التوصيل لضمان استفادة المواطنين حتى في أبعد القرى، مؤكداً أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق لولا التركيز على الوقاية ضمن المنظومة الصحية المصرية.

