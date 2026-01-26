قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرات إسرائيلية: الحشد العسكري الأمريكي حول إيران يتجاوز حدود الردع التقليدي
لكبار السن.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدوري المصري والقناة الناقلة
أحمد موسى: إسراء عبد الفتاح تلقت تمويلا من مؤسسة دولية عام 2010
بمدى يصل لـ 644 كم.. فولفو تكشف عن EX60 الكهربائية الجديدة| صور
رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه مستهل الإثنين
أزمة ثقة متصاعدة بين واشنطن وأوروبا تضع مستقبل الناتو تحت المجهر
الفلبين.. مصرع 7 أشخاص وفقدان 144 في غرق قارب
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تعلن إطلاق أولويات خطتها البحثية 2025-2030

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلن د.محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ، إطلاق خطة الأولويات البحثية للجامعة، (2025–2030)، في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانتها كجامعةً بحثيةً رائدةً إقليميًا ودوليًا، وتعظيم إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم محاور ومؤشرات رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، أن ما تمتلكه جامعة القاهرة من رصيدٍ واسعٍ من الإمكانات المادية والبشرية، إلى جانب تاريخها العريق وسمعتها الأكاديمية المتميزة، يمكّنها من الاضطلاع بدورٍ محوري في دعم مسارات التنمية الوطنية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن جامعة القاهرة تسعى دائما إلى تطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي بكلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية، بما يواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ويستجيب لتحديات ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، دعمًا لاحتياجات الدولة وخططها التنموية. ويأتي ذلك اتساقًا مع الخطة الاستراتيجية المحدثة والمعتمدة للجامعة (2025–2030)، ولا سيما الهدف الاستراتيجي المتعلق بتطوير منظومة البحث العلمي.

وأشار د. محمد سامي عبدالصادق، أن الجامعة تبنت حزمة من المبادرات التطويرية الرائدة، من أبرزها إطلاق استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، والبدء في تأسيس شركات جامعة القاهرة وفي مقدمتها شركة جامعة القاهرة للاستثمار وإدارة الأصول المعنوية، إلى جانب استحداث برامج دراسات عليا جديدة تتوافق مع التوجهات القومية والاحتياجات الفعلية للمجتمع. 

وتابع: كما تواصل الجامعة تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تعزيز سمعتها الأكاديمية، وترفع من ثقة المستفيدين بمخرجاتها على مستويي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأضاف أن جامعة القاهرة تقدم للمجتمعين الداخلي والخارجي خطة الأولويات البحثية المحدثة (2025–2030)، التي تتضمن حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج والمبادرات المزمع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزّز ريادتها البحثية، ويكرّس دورها الوطني والمعرفي، ويدعم حضورها في التصنيفات الدولية، مشيرا إلى أن المخرجات المتوقعة للخطة تشجيع البحث التطبيقي القابل للتنفيذ وتقديم حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية  بما يضمن إسهاما حقيقيا وفاعلا في دفع مسيرة التنمية الشاملة، عبر  حزمة من البرامج والمشروعات البحثية ذات الأثر المجتمعي المباشر.

من جانبه، أوضح د.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن خطة الأولويات البحثية تأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على القيمة التاريخية والمكانة العلمية المرموقة لجامعة القاهرة، وتعزيز تقدمها في التصنيفات العالمية، وزيادة عدد خريجيها الحاصلين على مراكز متقدمة وجوائز علمية دولية، حيث قامت الجامعة بحصر شامل لكافة المجالات والمحاور البحثية على مستوى كلياتها ومعاهدها، وذلك في ضوء المرجعيات والموجهات المحلية والدولية، وفي مقدمتها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية والقومية المختلفة للدولة المصرية مثل الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وغيرها من الاستراتيجيات القومية، بالإضافة إلى احتياجات المجتمع، ومؤشرات قواعد البيانات البحثية، والتقارير الصادرة عن المؤسسات المتخصصة محليًا ودوليًا. وقد أُنجزت صياغة متكاملة لأركان الخطة، مع التأكيد على دعمها ومتابعتها وتقييمها دوريًا لضمان تحقيق العوائد المستهدفة.

وأضاف د.محمود السعيد أن المخرجات المتوقعة للخطة بتشجيع البحث التطبيقي ، وتقديم حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية، وتطوير حزمة من البرامج والمشروعات البحثية، المرتكزة على مجالات الصحة العامة، والطاقة المتجددة، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إلى جانب العلوم الإنسانية والاجتماعية الداعمة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية.

وتؤكد جامعة القاهرة التزامها الكامل بتنفيذ هذه الخطة، والعمل مع شركائها الوطنيين والدوليين لتحقيق أثر علمي ومجتمعي مستدام يليق بتاريخها ويعكس طموحاتها المستقبلية.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة خطة الأولويات البحثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

أرني سلوت

القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

موعد صرف مرتبات فبراير2026

بعد قرار المالية .. هذا موعد صرف مرتبات فبراير 2026

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

ترشيحاتنا

مرموش

100% من الأهداف في الاتحاد| عمر مرموش يكتب رقما تاريخيا.. إيه الحكاية؟

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد