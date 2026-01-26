قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قرار بشأن المتهم بتشويه وجه جارته في العجوزة

المتهم والمجني عليها
المتهم والمجني عليها
ندى سويفى

قررت جهات التحقيق المختصة حجز المتهم بتشويه وجه جارته بمنطقة العجوزة 24 ساعة على ذمة التحريات.

وواجهت المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، كما قررت استدعاء المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة وإصابتها بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة من سيدة مقيمة بدائرة القسم، أفادت بتضررها من جارها لقيامه بالتعدي عليها بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابتها بجرحين قطعيين بالوجه والرأس، مستخدمًا سلاحًا أبيض، وذلك على خلفية خلافات نشبت بينهما حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة العجوزة مديرية أمن الجيزة تشويه وجه جارته

