بمناسبة عيد الشرطة.. توزيع الورود والأعلام على المواطنين والسائحين في أسوان

احتفلت مديرية أمن أسوان بعيد الشرطة الـ74 من خلال توزيع الورد وأعلام مصر على السائحين والمواطنين، تعبيرا عن التقدير وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، وذلك على عدد من الطرق الحيوية داخل مدينة أسوان.

وأكدت مديرية أمن أسوان، أن هذه المبادرات تأتى فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة، وتجسيد دورها المجتمعى، وترسيخ مفاهيم الشراكة مع المواطنين والسائحين، بما يعكس صورة حضارية للأمن فى محافظة أسوان.

عيد الشرطة

وشهد طريق كورنيش النيل مشاركة ضباط وضابطات مديرية أمن أسوان فى توزيع الورد، وسط ترحيب وإشادة من السائحين والمواطنين، الذين ثمنوا هذه اللفتة التى تعكس عمق العلاقة بين جهاز الشرطة والمجتمع.

وامتدت المبادرة إلى طريق السادات، حيث حرص رجال الشرطة على تقديم الورد وتهنئة المواطنين مما أضفى أجواء من البهجة والود، ورسخ قيم التواصل الإيجابى والأمن الإنسانى.