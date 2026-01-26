مشاهدة كبيرة للمسلسل التركي ورود و ذنوب في منطقة الخليج

تصدر المسلسل الدرامي التركي ورود و ذنوب (Güller ve Günahlar) المراتب الأولى للمشاهدة في مختلف أنحاء منطقة الخليج.



نجح المسلسل في الوصول إلى المركز الأول بعد وقت قصير من انطلاقه في 1 يناير، و ظل محافظًا على مركزه لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، ما يؤكد شعبيته القوية وقوة تفاعله مع الجمهور في أنحاء المنطقة.



المسلسل من إنتاج NGM، ومن تأليف يلدا إيروغلو، وإخراج دينيز جان تشيليك، ويشارك في بطولته نجمان الدراما التركية جيمري بايسال، المعروفة بدورها في مسلسل متاهة الحب (Sakla Beni) ومراد يلدريم.



وتدور أحداث العمل في إطار درامي مشوّق مليء بالأسرار والمآسي؛ فبعد حادث مأساوي يترك زوجته في غيبوبة، تنطلق رحلة رجل الأعمال نشأت (مراد يلدريم) للبحث عن الحقيقة، لتقوده إلى زينب (جمري بايسيل)، امرأة قوية تنتمي إلى عالم مختلف تمامًا، لتنشأ بينهما علاقة متوترة تشكّل المحرّك الأساسي لأحداث المسلسل.



وتُعد الدراما التركية أحد الأعمدة الأساسية لمحتوى ڤيو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تساهم باستمرار في جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتعزيز ولاء الجمهور.