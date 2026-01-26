قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
الكاف يؤجل جلسة الاستماع الخاصة بالسنغال بشأن أحداث نهائي أمم أفريقيا
مشاهدة كبيرة للمسلسل التركي ورود و ذنوب في منطقة الخليج

تصدر المسلسل الدرامي التركي ورود و ذنوب (Güller ve Günahlar) المراتب الأولى للمشاهدة في مختلف أنحاء منطقة الخليج.

نجح المسلسل في الوصول إلى المركز الأول بعد وقت قصير من انطلاقه في 1 يناير، و ظل محافظًا على مركزه لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، ما يؤكد شعبيته القوية وقوة تفاعله مع الجمهور في أنحاء المنطقة.
 

المسلسل من إنتاج NGM، ومن تأليف يلدا إيروغلو، وإخراج دينيز جان تشيليك، ويشارك في بطولته نجمان الدراما التركية جيمري بايسال، المعروفة بدورها في مسلسل متاهة الحب (Sakla Beni) ومراد يلدريم.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي مشوّق مليء بالأسرار والمآسي؛ فبعد حادث مأساوي يترك زوجته في غيبوبة، تنطلق رحلة رجل الأعمال نشأت (مراد يلدريم) للبحث عن الحقيقة، لتقوده إلى زينب (جمري بايسيل)، امرأة قوية تنتمي إلى عالم مختلف تمامًا، لتنشأ بينهما علاقة متوترة تشكّل المحرّك الأساسي لأحداث المسلسل.
 

وتُعد الدراما التركية أحد الأعمدة الأساسية لمحتوى ڤيو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تساهم باستمرار في جذب نسب مشاهدة مرتفعة وتعزيز ولاء الجمهور. 

