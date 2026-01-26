محافظة الإسكندرية: إيقاف ترام الرمل أول ابريل

اعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء الإيقاف التجريبي لترام الرمل بداية من ١فبراير وحتى ١٠فبراير ٢٠٢٦، من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل ، كتجربة لقياس مدى جودة وكفاية وسائل النقل البديلة المقرر تشتغليها لسد احتياج الشارع ، والتي يليها المرحلة الأولى والتي تُعد إيقافاً جزئياً لترام الرمل والمقرر لها أن تبدأ من ١١فبراير ٢٠٢٦ ولمدة شهر و نصف وذلك من فيكتوريا وحتى مصطفى كامل، ثم يليها مرحلة الإيقاف الكلي لمسار الترام من فيكتوريا وحتى محطة الرمل والتي ستبدأ في ١ أبريل ٢٠٢٦.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية انه تم إعداد خطة لتشغيل وسائل النقل البديل أثناء تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ترام الرمل؛ تستهدف تشغيل وسائل النقل البديلة استعاب عدد الركاب الذين يخدمهم مسار الترام في نفس المحيط الجغرافي لمسار الترام، لافتًا إلى أنه بداية من ١فيراير سيتم تشغيل ١٥٣ وسيلة نقل بديلة ( ٩٠ ميني باص- ٤٨ ميكروباص- ١٥ اتوبيس) على طول مسار الترام من فيكتوريا و حتى محطة الرمل على ثلاث مسارات وهي( مسار الكورنيش و مسار طريق الحرية ، ومسار الترام"خطي النصر و باكوس" ) مع تحديد محطات لوقوف هذه الوسائل لتجنب التوقف العشوائي لها وعلى أن تكون مدة التقاطر من (٣-٥) دقائق في ٣ مسارات ، مشيراً إلى أنه بداية من ١ أبريل ٢٠٢٦ ومع الإيقاف الكلي لمسار الترام وسيتم إضافة ٥٣ وسيلة نقل بديلة مقسمين على المسارات الثلاثة ليكون بإجمالي ٢٠٦ مركبة.

كما أوضح محافظ الاسكندرية بأنه تم التنسيق مع رئيس جامعة الإسكندرية لتقليل الكثافة المرورية وتواجد الطلاب في وسائل النقل خلال فترة توقف الترام حيث تم تنظيم مواعيد بدء اليوم الجامعي بفاصل زمني نصف ساعة بين الكليات؛ على أن يبدأ اليوم الجامعي في كليات ( آداب-وحقوق-والأعمال-وطب أسنان) في تمام الساعة ٨ص، ثم يبدأ اليوم الجامعي في كليات (حقوق -وتربية-و طب أسنان-وطب بشري-وزراعة) في الساعة ٨:٣٠ص، وبعدهم يبدأ اليوم الجامعي في كليات ( آداب- وتربية-الأعمال- صيدلة- زراعة) في الساعة ٩ص، ثم يأتي المتبقى من طلاب كلية طب في تمام الساعة٩:٣٠ص .

وفي السياق ذاته؛ أضاف محافظ الاسكندرية أن مواعيد عمل وسائل النقل البديلة هي نفس مواعيد تشغيل الترام الحالية ، كما انه تم تحديد تعريفة لوسائل النقل البديلة فقد تقرر تعريفة الاتوبيس-١٣جنيه، وتعريفة الميني باص- ٩.٥جنيه، وتعريفة الميكروباص ٨جنيه وذلك بطول المسار من محطة الرمل وحتى فيكتوريا ، لافتًا إلى وجود اشتراكات لمدة ٣ أشهر لوسائل النقل البديل حيث تصل سعر تذكرة الاتوبيس داخل الاشتراك إلى (١١.٥جنيه )، والميني باص (٨.٥ جنيه)، والميكروباص (٧.٧٥ جنيه).

وتؤكد محافظة الإسكندرية حرص الدولة المصرية بجميع أجهزتها على تحقيق ما فيه النفع للمواطنين مع الحفاظ على هوية المدينة وتراثها التاريخي مع تطويرها بشكل متوازن يتواكب مع متطلبات العصر الحالي والاحتياجات المستقبلية لسكان المدينة .

