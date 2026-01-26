كوريا الجنوبية: استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة تبرز دور سول الرائد في أمن شبه الجزيرة الكورية

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم /الاثنين / إن استراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة تركز على قدرات كوريا الجنوبية على القيام بدور رائد في أمن شبه الجزيرة الكورية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أدلت المتحدثة باسم الوزارة بهذه التصريحات عقب إصدار البنتاجون لاستراتيجية الدفاع الوطني، التي ذكرت أن كوريا الجنوبية قادرة على تحمل المسؤولية الأساسية لردع كوريا الشمالية بدعم حاسم، ولكن محدود من الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "جونغ بيت-نا" في مؤتمر صحفي "حكومتنا مدركة لتقييم الحكومة الأمريكية لقدراتنا وتصميمنا على القيام بدور رائد أكبر في أمن شبه الجزيرة الكورية في استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، مع الحفاظ على موقف دفاعي مشترك قوي، ستتعاون قواتنا المسلحة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة حتى يتطور التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى تحالف استراتيجي شامل وموجه نحو المستقبل".

وتتماشى استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026 مع سياسة أمريكا أولا التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تدعو الحلفاء إلى بذل المزيد من الجهود للدفاع عن أنفسهم.

وفي يوم السبت الماضي، قال الرئيس الكوري الجنوبي"لي جيه ميونج" إن تحقيق دفاع وطني يعتمد على الذات هو أبسط الأساسيات، مضيفا أن الدفاع القوي المعتمد على الذات والسلام في شبه الجزيرة الكورية سيمكنان من تحقيق نمو اقتصادي مستدام.