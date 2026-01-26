أحمد موسى: معبر رفح لم يغلق ساعة واحدة من الجانب المصري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا حجة أمام نتنياهو لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، موضحا أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، ليس أمامه حجة بعد تسلم رفات آخر جثة إسرائيلية لدى حركة حماس.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن معبر رفح من ناحية الجانب المصري مفتوح بصورة دائمة، والمشكلة الرئيسية كانت من ناحية الجانب الفلسطيني.

وتابع: "خلال اليومين القادمين سيتم فتح معبر رفح من الجانبين، مما يعني السماح بدخول وخروج الفلسطينيين وعودتهم إلى أرضهم".

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر استضافت مؤتمر السلام العالمي لوقف إطلاق النار في غزة، موضحًا أنه خصص فصلًا كاملًا في كتابه "أسرار" حول دور مصر في وقف إطلاق النار في غزة.

وأكمل: "معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق ساعة واحدة، ولكن المشكلة كانت من الجانب الآخر، خاصة بعد استلام الأسرى ورفات الموتى منهم".

وأوضح موسى أن إسرائيل عندما اعتقلت أحد العناصر الفلسطينيين في حركة الجهاد الإسلامي، حصلت على معلومات حول معلومات وحيثيات عن رفات الجندي الأخير، لأن حركة حماس لم تكن تعرف عنه شيء..