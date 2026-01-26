حماس: العثور على جثة آخر محتجز إسرائيلي يؤكد التزامنا بكل متطلبات اتفاق غزة

أكدت حركة حماس، ان العثور على جثة آخر محتجز إسرائيلي يؤكد التزامنا بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي ، الأثنين، بعد التأكد من هوية جثمان الجندي ران غويلي الذي تم اختطافه أثناء أحداث السابع من أكتوبر 2023، لم يعد هناك رسميا أي رهائن محتجزين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن ممثلي الجيش أبلغوا عائلة الجندي المخطوف ران غولي بعد اكتمال عملية تحديد هويته من قبل المركز الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل وشرطة الجيش الإسرائيلي (الربانية العسكرية)، وأنه تم تسليم جثمانه للدفن.

وبحسب المعلومات والاستخبارات المتوفرة، فقد قتل الرقيب ران غولي، من وحدة ياسام (وحدة الدورية الخاصة)، البالغ من العمر 24 عاما وقت وفاته ، في صباح 7 أكتوبر 2023، وتم اختطاف جثمانه إلى قطاع غزة.