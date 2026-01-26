قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل يبحث مع الفلبين تنظيم أوضاع العمالة وتعزيز التعاون المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

على هامش مشاركة وزير العمل محمد جبران في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، عقد الوزير لقاءً ثنائيًا مع سعادة السيد هانز ليو كاكداك وزير العمال المهاجرين في جمهورية الفلبين، والوفد المرافق له ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تنظيم سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.

قدم جبران مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل الفلبينية، للتعاون في مجال تبادل الخبرات وتنظيم انتقال العمالة والحد من الممارسات السلبية، ورحب معالي وزير العمل الفلبيني بالمقترح وتم تحديد نقاط اتصال من الجانبين لعقد اجتماع لاحق للاتفاق على الصياغة النهائية للمذكرة.

وتناول اللقاء استعراض موقف العمالة الأجنبية في ضوء قانون العمل الجديد، حيث تم التأكيد على أن الفصل الخامس من القانون يضع إطارًا قانونيًا منظمًا لعمل هذه الفئة، ويكفل حقوقها وواجباتها، وينظم عمل العمالة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

كما ناقش الجانبان مبادرة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، والإجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الشأن، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يسهم في ضبط سوق العمل وتحقيق الاستقرار والتوازن بين أطرافه.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير العمل أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لم يتطرق إلى العمالة المنزلية، وذلك لطبيعة هذا النوع من العمل الذي يتم داخل المنازل ويخضع لاعتبارات خاصة تتعلق بالخصوصية والعلاقة المباشرة بين العامل وصاحب العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني غياب الحماية، حيث تكفل الدولة حقوق العمالة المنزلية من خلال القوانين المنظمة، وآليات تلقي الشكاوى،..وأنه يتم الآن دراسة قانون خاص بالعمالة المنزلية

وتم بحث دور وكالات التوظيف وشركات إلحاق العمالة داخل مصر، وأهمية التزامها بالضوابط القانونية المنظمة لعملها، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق كلٍ من العمال وأصحاب الأعمال.

وفي هذا السياق، أكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والحوار حول تشريعات الخدمة المنزلية، مع حرص وزارة العمل على عقد اجتماعات دورية مع أطراف العمل الثلاثة لمناقشة أي مستجدات.

وفي ختام اللقاء، دعا جبران، وزير العمال المهاجرين الفلبيني لزيارة القاهرة، للاطلاع على التجربة المصرية في مجال التدريب المهني والتشغيل بالخارج، وما حققته من تطور في إعداد الكوادر المؤهلة وفقًا لمتطلبات أسواق العمل الدولية، وبحث فرص تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وزير العمل محمد جبران سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور بشأن الأهلي. ماذا قال؟

إيفرتون

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

غزة

حماس: العثور على جثة آخر محتجز إسرائيلي يؤكد التزامنا بكل متطلبات اتفاق غزة

صورة أرشيفية

جيش الاحتلال: استهدفنا عنصرا من حزب الله في منطقة صور بجنوب لبنان

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد