70 مليون جنيه.. تطورات مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف النادي الأهلي من ضم اللاعب أسامة فيصل، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي بيخلص في أسامة فيصل اللاعب الدولي مقابل ٧٠ مليون جنيه".

خالد الغندور على فيسبوك

وبدأ النادي الأهلي محاولاته لضم مهاجم فريق البنك الأهلي أسامة فيصل خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى النادي الأهلي لضم لاعب مهاجم جديد بعد فشل محمد شريف وجراديشار في تقديم الأداء المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.

ووفق المصادر فإن إدارة البنك الأهلي طلب 70 مليون جنيه للموافقة على انتقال أسامة فيصل للنادي الأهلي.

على الجانب الأخر مازال ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي متمسك بضم لاعب أجنبي في خط الهجوم خلال الميركاتو الشتوي.