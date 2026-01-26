قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إنذار بحري.. اضطرابات شديدة في البحر المتوسط حتى مساء الأربعاء

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا يفيد بتعرض سواحل البحر المتوسط لاضطراب ملحوظ في حركة الملاحة البحرية، وذلك اعتبارًا من الساعة 2 صباح الثلاثاء 27 يناير 2026 وحتى الساعة 8 مساء الأربعاء 28 يناير 2026.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الاضطراب يشمل مناطق من سواحل العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 أمتار.

كما حذّرت الأرصاد من اضطراب شديد للملاحة البحرية في عمق البحر المتوسط، إذ تصل سرعة الرياح إلى ما بين 60 و70 كم/س، بينما يرتفع الموج إلى ما بين 3 و5 أمتار، ما يشكل خطورة على أنشطة الصيد والملاحة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجهات المعنية ورواد البحر إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن اضطراب الملاحة البحرية خلال فترة التحذير.

