قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة
رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع الزامبي باسكال فيري
الأهلي يضع الرتوش الأخيرة لضم المهاجم الأجنبي الجديد ..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر عن فتح باب التقديم للقيد بالمرحلة الثانية لخريجي دفعة 2024، اعتبارًا من الثلاثاء 27 يناير وحتى الاثنين 16 فبراير، وذلك في إطار تنظيم إجراءات قيد الأطباء الجدد ومباشرة العمل المهني.

وأوضحت النقابة، أن التقديم يتم إما بمقر النقابة العامة الكائن في 6 شارع الحديقة بمنطقة جاردن سيتي خلف دار الحكمة، أو من خلال النقابة الفرعية التابع لها محل سكن الطبيب داخل محافظته، على أن يتم حجز موعد مسبق للحضور عبر الاستمارة الإلكترونية التي أتاحتها النقابة.

وأشارت النقابة إلى ضرورة قيام المتقدمين بالتسجيل على الموقع الرسمي للنقابة وطباعة نموذج التسجيل قبل الحضور، مع التأكيد على أن جميع المستندات المطلوبة يجب أن تكون سارية، وتشمل بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية، والموقف من التجنيد، إضافة إلى شهادات التخرج والامتياز أو المعادلة باللغة العربية.

شروط القيد بنقابة الأسنان 

وأكدت نقابة الأسنان، أن صحيفة الحالة الجنائية يجب أن تكون موجهة باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، مع استخراج صحيفة إضافية موجهة لوزارة الصحة لخريجي الجامعات الخاصة أو الأجنبية، مشددة على عدم قبول أي ملفات غير مكتملة المستندات.

وفيما يخص خريجي الجامعات الخاصة، اشترطت النقابة تقديم إفادة تنسيق الشهادة الثانوية غير المصرية من الجامعة المتخرج منها، بينما يُلزم خريجو الجامعات الأجنبية بالتسجيل على موقع «DataFlow» للتحقق من صحة الشهادات الحاصلين عليها.

كما أوضحت النقابة، أن استلام كارنيه العضوية يتم بعد أداء القسم، على أن يكون الاستلام للطبيب بشخصه فقط، سواء كان التقديم من خلال النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وذلك وفقًا للمواعيد التي يتم الإعلان عنها رسميًا.

وأضافت أن مواعيد التقديم اليومية تمتد من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، عدا يومي الجمعة والسبت، مع التأكيد على ضرورة حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية من وزارة الصحة قبل القيد.

واختتمت النقابة بيانها بالتنويه إلى ضرورة توجه الطبيب بعد القيد إلى وزارة الصحة (إدارة التراخيص الطبية) لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة، وتسليم صورة منه للنقابة العامة لاستكمال إجراءات التسجيل النهائي.

وقد وضعت النقابة الروابط التالية من أجل التيسير على الخريجين الراغبين: 

https://forms.gle/pHHTtNQsQwgTjVeM9

https://www.eds-eg.org/newdentist 

https://www.dataflowgroup.com/.../egyptian-dental.../

النقابة العامة لأطباء أسنان مصر نقابة الأسنان صحيفة الحالة الجنائية النقابة العامة لأطباء الأسنان وزارة الصحة خريجي الجامعات الخاصة الجامعات الأجنبية الأسنان تعلن فتح باب القيد شروط القيد بنقابة الأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

وزير التربية والتعليم

مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

الفاعليات

زراعة الإسماعيلية تطلق برنامج «التدريب من أجل التشغيل» لمطبقي المبيدات

الفاعلية

انطلاق القوافل الخدمية الزراعية والبيطرية لدعم المزارعين بالإسماعيلية

حملات دورية بمناخ بورسعيد لمتابعة وإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات

حملات دورية بمناخ بورسعيد لمتابعة وإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات

بالصور

زبادي الفراولة وحلوى الأطفال.. منظمة الغذاء والدواء تمنع هذه الأطعمة

اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى
اللون الأحمر في الحلوى

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات
السكريات
السكريات

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري
وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد