الأسنان تشترط حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية قبل القيد بالنقابة

أعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر عن فتح باب التقديم للقيد بالمرحلة الثانية لخريجي دفعة 2024، اعتبارًا من الثلاثاء 27 يناير وحتى الاثنين 16 فبراير، وذلك في إطار تنظيم إجراءات قيد الأطباء الجدد ومباشرة العمل المهني.

وأوضحت النقابة، أن التقديم يتم إما بمقر النقابة العامة الكائن في 6 شارع الحديقة بمنطقة جاردن سيتي خلف دار الحكمة، أو من خلال النقابة الفرعية التابع لها محل سكن الطبيب داخل محافظته، على أن يتم حجز موعد مسبق للحضور عبر الاستمارة الإلكترونية التي أتاحتها النقابة.

وأشارت النقابة إلى ضرورة قيام المتقدمين بالتسجيل على الموقع الرسمي للنقابة وطباعة نموذج التسجيل قبل الحضور، مع التأكيد على أن جميع المستندات المطلوبة يجب أن تكون سارية، وتشمل بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية، والموقف من التجنيد، إضافة إلى شهادات التخرج والامتياز أو المعادلة باللغة العربية.

شروط القيد بنقابة الأسنان

وأكدت نقابة الأسنان، أن صحيفة الحالة الجنائية يجب أن تكون موجهة باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، مع استخراج صحيفة إضافية موجهة لوزارة الصحة لخريجي الجامعات الخاصة أو الأجنبية، مشددة على عدم قبول أي ملفات غير مكتملة المستندات.

وفيما يخص خريجي الجامعات الخاصة، اشترطت النقابة تقديم إفادة تنسيق الشهادة الثانوية غير المصرية من الجامعة المتخرج منها، بينما يُلزم خريجو الجامعات الأجنبية بالتسجيل على موقع «DataFlow» للتحقق من صحة الشهادات الحاصلين عليها.

كما أوضحت النقابة، أن استلام كارنيه العضوية يتم بعد أداء القسم، على أن يكون الاستلام للطبيب بشخصه فقط، سواء كان التقديم من خلال النقابة العامة أو النقابات الفرعية، وذلك وفقًا للمواعيد التي يتم الإعلان عنها رسميًا.

وأضافت أن مواعيد التقديم اليومية تمتد من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا، عدا يومي الجمعة والسبت، مع التأكيد على ضرورة حصول الأطباء غير المصريين على الموافقة الأمنية من وزارة الصحة قبل القيد.

واختتمت النقابة بيانها بالتنويه إلى ضرورة توجه الطبيب بعد القيد إلى وزارة الصحة (إدارة التراخيص الطبية) لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة، وتسليم صورة منه للنقابة العامة لاستكمال إجراءات التسجيل النهائي.

وقد وضعت النقابة الروابط التالية من أجل التيسير على الخريجين الراغبين:

https://forms.gle/pHHTtNQsQwgTjVeM9

https://www.eds-eg.org/newdentist

https://www.dataflowgroup.com/.../egyptian-dental.../

