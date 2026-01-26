قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد بلاغ ناصر البرنس.. عقوبات رادعة تواجه السارق وفقا للقانون
إنذار بحري.. اضطرابات شديدة في البحر المتوسط حتى مساء الأربعاء
عربيات مستعملة على قد الإيد تبدأ من 60 ألف جنيه
دوري روشن السعودي .. الحزم يهزم ضمك فى الوقت القاتـ.ــل
خبايا الماضي ..عرض 15 تابوتاً لأول مرة بـ المتحف المصري بالتحرير
بسبب محمد صلاح.. سلوت أمام معضلة تكتيكية قبل مواجهة كاراباخ
أسعار ياميش رمضان 2026 في مصر.. قائمة كاملة قبل بداية الشهر الكريم
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب
عملات وسبائك ذهبية.. ناصر البرنس يتهم زوجته بسرقته في الشيخ زايد
بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة
إعلامي: رتوش بسيطة ويعلن الأهلي عن إتمام صفقة مدافع بتروجيت
3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة
هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من محافظة الجيزة، قال فيه: «أنا ببيع بالتقسيط، وفي شخص اشترى مني وبعدين ظروفه بقت صعبة جدًا ومش قادر يسدد، وهو متعثر، فهل يجوز إني أسقط عنه الدين وأحتسبه من زكاة المال؟»، طالبًا بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الاثنين، أن الفقهاء فرّقوا بين الدائن وهو صاحب المال، والمدين وهو من عليه الدين، مشيرًا إلى أن أول ما يُطلب من الدائن إذا ثبت إعسار المدين هو إنظاره إلى ميسرة، امتثالًا لقوله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ».

وبيّن أمين الفتوى أنه إذا تحقق إعسار المدين بالفعل، وبعد تكرار الإمهال والإنذار تبيّن أنه غير قادر على السداد، فإن هذا المدين يُعد من الغارمين، وعلى قول بعض الفقهاء، وهو ما عليه الفتوى، يجوز للدائن أن يسقط عنه الدين ويحتسبه من زكاة ماله.

وأشار إلى ضرورة الانتباه لعدة ضوابط مهمة في هذه المسألة، منها أن يكون الإسقاط في حدود الأقساط التي تعثر المدين في سدادها فقط، لا باقي الأقساط، وأن يكون الإعسار حقيقيًا وثابتًا، مع مراعاة أن الدائن قد أنظره بالفعل أكثر من مرة كما أمر الشرع.

وأكد أمين الفتوى أنه في حالة البيع بالتقسيط، إذا كان ثمن السلعة قد زيد مراعاةً للأجل، ثم حصل تعجيل في السداد بسبب التعثر، فيجب إسقاط الزيادة التي كانت مقابل مدة الأجل غير المكتملة، فلا يُؤخذ إلا ما يقابل المدة الفعلية فقط، مشددًا على أن هذه الدقة مطلوبة شرعًا تحقيقًا للعدل، ودعا بأن يرزقنا الله الفقه في الدين، وحسن التصرف في أموال الزكاة بما يرضيه.

