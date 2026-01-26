محمد عبد القادر: روايتي الجديدة "تعددية إنسانية" تجمع 4 عوالم في صعيد واحد

أكد الروائي والسيناريست محمد عبد القادر أن روايته الجديدة "مساحة ضيقة الحياة" الصادرة بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، تمثل تجربة سردية مختلفة تعتمد على "تعدد الخطوط الدرامية"، مشيراً إلى أن العمل يغوص في أعماق النفس البشرية عبر أربعة مسارات متوازية.

وفي تصريحات خاصة لـ (أ ش أ) على هامش حفل توقيع الرواية بالمعرض، قال عبد القادر إن الفكرة الأساسية التي ألهمته هي محاولة الربط بين أربع شخصيات تنتمي لعوالم متباينة، لا تتقاطع طرقهم إلا في الفصل الأخير، لإبراز الجوهر الإنساني المشترك الذي يجمع البشر رغم اختلاف معتقداتهم وخلفياتهم الاجتماعية.

وأوضح عبد القادر أنه بذل جهداً كبيراً في بناء الشخصيات لتكون "بشرية بامتياز"، بعيداً عن المثالية أو الشر المطلق، مما يمنح القارئ فرصة للتماهي معها أو نقدها واعترف بأن الصعوبة الكبرى تمثلت في الحفاظ على الإيقاع الخاص بكل عالم من العوالم الأربعة، وهو ما تطلب دراسة مستفيضة للأبعاد النفسية والاجتماعية لكل خط درامي، واصفاً العمل بأنه "أربع قصص نضجت في إناء واحد".

وحول تصنيف الرواية، أشار الكاتب إلى أنها تجمع بين الطابع الاجتماعي والنفسي والسياسي، مؤكداً أنها لا تتوجه لقارئ بعينه بل تخاطب فئات عمرية وثقافية متنوعة بفضل هذا المزيج الأدبي.

واختتم محمد عبد القادر حديثه بالإشادة بدور معرض القاهرة الدولي للكتاب، واصفاً إياه بـ "الملتقى الجوهري" والقوة الدافعة للحركة الثقافية في مصر، مؤكداً أنه يوفر منصة ذهبية، خاصة لدور النشر الواعدة والكتّاب الشباب، لتحقيق انتشار أوسع وتواصل مباشر مع جمهور القراء الذين ينتظرون هذا الحدث سنوياً بشغف كبير.