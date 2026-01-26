كيف تحيي ليلة النصف من شعبان 2026؟.. اغتنم ثوابها العظيم

ينتظر المسلمون في كل مكان ليلة النصف من شعبان حيث يحرص كثيرون على اغتنام أفضل الطاعات في هذه الليلة المباركة التي تقرب العبد إلى ربه، ويزداد التساؤل كيف تحيي ليلة النصف من شعبان 2026؟ وموعد ليلة النصف من شعبان 2026، لما عُرفت به هذه الليلة المباركة من مكانة عظيمة وفضل كبير وكثرة المغفرة، وفي السطور التالية نعرض موعدها وأفضل عبادة نغتنم بها الثواب خلالها.

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء 20 يناير هو غرة شهر شعبان، فإن ليلة النصف من شعبان 2026 وهي يوم 14 من شهر شعبان وسوف تتزامن مع ليلة الإثنين 2 فبراير المقبل، وتنتهي مع أذان المغرب اليوم التالي وهو 15 شعبان.

ويتسابق كثيرون في اغتنام فضل ليلة النصف من شعبان 2026 بأداء أفضل العبادات ومن أفضل ما يأتي به المسلم في هذه الليلة:

كيف تحيي ليلة النصف من شعبان 2026؟

يستحب لكل مسلم أن يبدأ ليلة النصف من شعبان 2026 بعدد من الطاعات التي تقربه من الله عز وجل ومن أحب هذه الطاعات :

الصيام فيمكن للمسلم أن يصوم يوم ليلة النصف من شعبان فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في هذا الشهر الفضيل، لأنه ترفع خلاله الأعمال إلى الله.

قيام الليل فهو سُنة مؤكدة عن الرسول وتبدأ من بعد صلاة العشاء ليلة النصف من شعبان وتستمر حتى طلوع الفجر.

الإكثار من الاستغفار والدعاء بما يجلب خيري الدنيا والآخرة خاصة في ليلة النصف من شعبان 2026 .

قراءة القرآن حيث إن بكل حرف يتلوه قارئ القرآن يأخذ عليه ثوابا.

إخراج الصدقات وزكاة الأموال والصدقة.

أفضل عبادة ليلة النصف من شعبان

وأما بالنسبة إلى أفضل عبادة ليلة النصف من شعبان، فإن مركز الأزهر العالمي للفتوى، أكد أن شهر شعبان نبّه سيدنا النبي ﷺ على فضله، وكان يُكثر الصوم فيه؛ مستشهدا بما جاء عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: «ما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ».

وأضاف الأزهر للفتوى، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه يستحب الإكثار من الصيام في شعبان، وهو شهر تُرفع فيه أعمال العباد إلى ربهم، وَرَفْعُها حال صَوم العبد أَرْجَى لقبولها؛ فعن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». [أخرجه النسائي].

دعاء ليلة النصف من شعبان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة نص دعاء ليلة النصف من شعبان، مؤكدة مشروعيته وحُسن تلاوته في هذه الليلة المباركة، وجاء نص الدعاء كما يلي: