موجز اخبار الوادي الجديد| نائب المحافظ تلتقي وفد الشركة المصرية لتجارة الأدوية.. و بدء التشغيل التجريبي لمجزر موط نصف الآلي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها :

التقت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتور

أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية والوفد المرافق؛ لبحث أوجه تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتورة منة الله كمال مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالمحافظة.

وصرحت نائب المحافظ أنه تم التعاقد مع الشركة لتجهيز وافتتاح صيدلية الإسعاف الأولى من نوعها على مستوى المحافظة؛ والتي تستهدف توفير الأدوية النادرة والنواقص وأدوية الأورام والعمل على مدار ٢٤ ساعة، وأكّدت أنه جاري العمل على تجهيز المقر لافتتاح الصيدلية في أقرب وقت ممكن؛ حرصًا من المحافظة على التيسير على المرضى والمواطنين وتخفيف المشقة عنهم بتلبية الاحتياج للأدوية النادرة.

استعدادًا للافتتاح الرسمي

محافظ الوادي الجديد: بدء التشغيل التجريبي لمجزر موط نصف الآلي بالداخلة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء التشغيل التجريبي لمجزرة موط نصف الآلي بمدينة الداخلة، عقب انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي نفذها جهاز تعمير الوادي الجديد، بحضور الدكتور محمد عبد الجواد مستشار وزيرة التنمية المحلية للمجازر، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري.

وأوضح الزملوط ، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير بيئة ذبح ولحوم صحية وآمنة بطاقة ذبح تصل إلى ١٠ : ١٥ رأس/ الساعة، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى البدء في إجراءات التشغيل التجريبي لمجزر الخارجة خلال أيام قليلة؛ للتوسع في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الآمنة والالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

قطاع الصحة بالوادى الجديد يتصدر القطاع الخدمى على مستوى الجمهورية.. تفاصيل



يتصدر قطاع الصحة بالوادى الجديد قائمة الخدمات الطبية المجانية على مستوى الجمهورية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية والتى كتنت آخرها العام الماضى وفقا لإحصائيات وزارة الصحة للعام الماضى حوالى مليون 750 ألف خدمة تضمنت تقديم 238 ألفًا و854 خدمة طبية، شملت العيادات الخارجية والطوارئ والرعايات، كما قدمت العيادات المسائية 2620 خدمة فى مختلف التخصصات، مع إضافة مركز السعار بمستشفى حميات الداخلة، وتوفير الأشعة المقطعية بمستشفى الصدر، وتقديم 1645 خدمة عبر التشخيص عن بُعد، إلى جانب 20 ألفًا و393 خدمة من خلال 74 قافلة طبية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فى إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق التغطية الصحية الشاملة تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم وإشراف الدكتور شريف صبحى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وفى مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 935 ألفًا و182 خدمة طبية عبر المراكز والوحدات، شملت الاستقبال والعيادات وخدمات تنظيم الأسرة. كما تم تجهيز 9 وحدات للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة، مع تطور ملحوظ فى الخدمات بوحدات مثل أبو منقار، بئر 5، اللواء صبيح، النهضة، الصحوة، الأمان، المنيرة، بولاق، والبشندى بمركز بلاط.

- صحة الوادى الجديد الأولى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية العلاجية



كما حققت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد، المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، حيث جرى الكشف الطبى والفحوصات لـ 102641 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن، وتجاوز الإنجاز نسبة 100% فى تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة، ويجرى الكشف عليهم وبالتالى تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه يتم صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحى بكميات تكفى ثلاثة أشهر، وشمل العمل بالمبادرة خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة طوال أيام الأسبوع.

وحققت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ المبادرة الرئاسية " صحة الأم والجنين" ضمن مبادرة 100 مليون صحة، حيث حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ المبادرة وحققت أرقامًا تجاوزت المستهدف من المبادرة، وتم توجيه الشكر للفرق الطبية والاطقم الطبية بالمديرية لتميزهم فى العمل وتفانيهم بما حقق هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة "صحة السيدات الحوامل" للكشف المبكر عن الأمراض التى تنتقل من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

- تحقيق المركز الأول فى قطاع العلاج عن بُعد



كما حققت منظومة العلاج عن بُعد بالمحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية بتقييم وزارة الصحة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء وحدات التشخيص والعلاج عن بُعد، تهدف إلى توفير خدمات طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة من التخصصات الحرجة، حيث تم تشغيل 20 وحدات على مستوى المحافظة، تقدم خدماتها يوميًا بالتعاون مع 33 مستشفى جامعى ومتخصص على مستوى الجمهورية.

- تنفيذ قوافل طبية بدعم مجلس الوزراء وبنك الشفاء



وتنفذ مديرية الصحة بالمحافظة خلال هذا الاسبوع قافلة رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء، بمستشفى الداخلة العام، وذلك فى إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، والتخفيف عن كاهل المرضى من خلال توفير الفحوصات الطبية والعلاج فى عدد من التخصصات الطبية وذلك تحت رعاية السيد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع الصحى بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق البعيدة، مؤكدًا أن المديرية تقدم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان حسن سير أعمال القافلة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وقال الدكتور شريف صبحى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن هذه القافلة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادى الجديد، وتحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، بما يسهم فى رفع مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث يجرى توقيع الكشف الطبى للحالات التى تحتاج إلى طبيب متخصص، وذلك من خلال فريق طبى يضم أخصائيين فى الباطنة والنساء والأطفال، بالإضافة إلى إمكانية استخراج تذكرة كشف فورى من موقع القافلة، بعد الانتهاء من إجراءات المبادرات وتسليم الكارت الخاص بالمواطن.

- القوافل الطبية المجانية تساهم فى سد عجز التخصصات الطبية



أضاف صبحى أن هذه القوافل إلى نشر الوعى الصحى داخل المجتمعات المحلية، خاصة فى المناطق البعيدة التى تحتاج إلى وصول الخدمات الطبية إليها بشكل مستمر، مع التركيز على أهمية الفحص الدورى والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، بما يساهم فى تقليل نسب الإصابة ودعم جودة حياة المواطنين، مؤكدًا على أن مديرية الصحة تستكمل جهودها لتنفيذ المبادرات العلاجية وايفاد قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز فى التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية.