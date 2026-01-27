مصر والإمارات تتعاونان لتعزيز الابتكار الغذائي وسلامة المنتجات خلال "جلفود 2026"

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يرافقه منال عبد اللطيف، الوزير المفوض من مكتب التمثيل التجاري بدبي، مع الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل أول مساعد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في التصنيع الغذائي المتقدم وتنظيم منظومة الغذاء.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور الهوبي الدور التنظيمي للهيئة في تطوير إطار تشريعي ورقابي حديث يضمن سلامة المنتجات الغذائية ويحافظ على الصحة العامة، مع تعزيز ثقة المستهلك ودعم تنافسية القطاع الغذائي المصري.



من جانبها، عرضت الدكتورة فرح الزرعوني آليات الاستدعاءات للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير، واستراتيجيات دعم الابتكار الغذائي والتقنيات الحديثة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ونمو الصناعات الغذائية المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تواكب الابتكارات والمنتجات الغذائية الجديدة وتوازن بين تسريع النفاذ إلى الأسواق والحفاظ على الجودة والسلامة.

كما استعرض الجانبان سياسات تسجيل واعتماد المنتجات الغذائية الجديدة وآليات الاستدعاءات للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير، إلى جانب مناقشة استراتيجيات دعم الابتكار الغذائي والتقنيات الحديثة بما يعزز نمو القطاع الغذائي والأمن الغذائي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي واستكشاف آليات تعاون مستقبلية بين مصر والإمارات في قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويحفز الابتكار والتطوير في القطاع الغذائي.