هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026

واصلت هانيا الحمامى، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة للإسكواش، تألقها في بطولة سبروت للأبطال 2026، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها ، المصنفة ساتومي واتانابي السابعة عالميًا، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط

6-11 , 7-11 , 8-11 في مباراة استغرقت 36دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامى إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه نور الشربينى، المصنفة الخامسة عالميًا، في لقاء حاسم يوم 28 يناير ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

بطولة سبروت للأبطال 2026

جدير بالذكر أن بطولة سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام في نيويورك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم.

القيمة الإجمالية للجوائز المالية

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 478,000 دولار أمريكي، بواقع

239,000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.، وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinum المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.